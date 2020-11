La campaña 'Un Futuro Menos Black' arranca con 15.000 € en premios para incentivar las compras en el pequeño comercio

La contratación en comercio cae un 26% por la pandemia y un 30% cerrará los próximos meses si las administraciones no dan más ayudas

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederació de Comerç d'Alacant, Castelló i València (Confecomerç CV) y la Cámara de Comercio de Valencia, en colaboración del Consejo de Cámaras de la Comunitat Valenciana, han puesto en marcha la campaña 'Un Futuro Menos Black', una iniciativa que busca incentivar la compra en el pequeño comercio de proximidad de la Comunitat Valenciana, con 15.000 en premios a modo de vales canjeables por compras.

La campaña, que ha arrancado este lunes, premiará a los clientes que compren (un mínimo de 10 euros) en alguno de los 9.100 comercios que se han adherido y que podrán participar en un sorteo de tres premios de 1.000 euros (uno por provincia) y 60 premios de 200 euros (20 por provincia) en forma de vale de compra en cualquiera de estos establecimientos.

El premio se podrá gastar del 1 al 5 de diciembre, de modo que se alinea con la idea de anticipar las compras navideñas ante la pandemia y evitar así aglomeraciones de última hora.

El sistema de participación para los clientes es sencillo: una compra mínima de 10 euros en alguno de los comercios participantes durante el período de campaña, hacer una foto del ticket o bien guardarlo si es electrónico, entrar en la plataforma del sorteo https://comerciopromos.es/, rellenar los datos solicitados y por último, subir el ticket. El 30 de noviembre se celebrará el sorteo.

La iniciativa huye de los grandes descuentos que se ofertan estos días desde otros formatos y quiere "llamar la atención" sobre los valores del comercio de proximidad. "No a los grandes descuentos que llevan a un modelo absolutamente insostenible a largo plazo. Así no pueden aguantar los negocios. Sí a incentivar el consumo mediante otras vías", ha defendido el presidente de Confecomerç, Rafael Torres, durante la presentación de esta iniciativa en rueda de prensa junto al presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata.

Torres espera que con #UnFuturoMenosBlack' "la campaña navideña se anime un poco más" ya que en el escenario actual "casi un 30% del sector cerrará en los próximos meses" si las administraciones no generan "más ayudas", ha advertido.

De hecho, según los datos expuestos por el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morara, la pandemia ha provocado la caída de un 26% en los contratos del comercio. "Es un sector muy tocado", ha lamentado.

Y de cara a la campaña de navidad, el presidente de Confecomerç augura que no habrá nuevas contrataciones, ya que muchos negocios tienen trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que tendrían que recuperar, pero según Torres, no hay "ninguna flexibilidad para volver atrás una vez pase la campaña de Navidad, por lo que la mayoría van a optar por no contratar", ha lamentado.

"CORREGIR" LOS PRESUPUESTOS DE GENERALITAT

Torres ha aprovechado para pedir a la Generalitat que "rectifique" los Presupuestos para 2021 que destinan al comercio "exactamente el mismo presupuesto que el año anterior, prepandemia". El presidente de Confecomerç ha lamentado que el plan de reconstrucción del comercio ha quedado "en nada", ya que no se destina "ni un euro más" que en 2019.

El representante autonómico del pequeño comercio ha exigido al Gobierno valenciano que trate al sector igual que a otros, ni más ni menos, y pide que "corrija" los Presupuestos a través de una enmienda.

El presidente de Cámara Valencia ha evitado precisar si se une a la reivindicación, a falta de hacer un análisis detallado de los presupuesto, pero sí ha apuntado que los presupuestos de todas las administraciones "tienen que ir ligados al apoyo a la economía productiva y el comercio es una clave necesaria, que si desaparece va a ser muy difícil recuperar".

LA DIGITALIZACIÓN SE MULTIPLICA POR 10

En cuanto al estado de digitalización del pequeño comercio, el presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata, ha resaltado que tanto esta como la internacionalización son "tendencias que se han multiplicado por diez". No obstante, ha precisado que "el 26% del comercio minorista vende online y si hablamos del pequeño comercio solo un 8%".

Por este motivo, Cámara ha trabaja para ayudar a estos negocios a digitalizarse "para competir en un futuro y que no desaparezcan". En este sentido se han impartido más de 5.000 píldoras formativas empresas en estos meses de la pandemia.

El presidente de Confecomerç ha coincidido en que la digitalización se ha "acelerado" y los pequeños comercios se han "puesto las pilas" con la pandemia en materia de digitalización aunque ha admitido que se trata de "un camino muy largo" y "tampoco hay que obsesionarse con competir con otros formatos o grandes plataformas, ya que la digitalización no es solo la venta online, es la relación con el cliente omnicanal", ha sentenciado.

DIFUSIÓN DE #UNFUTUROMENOSBLACK

Los comercios de la Comunitat que participan en la campaña lucirán un identificativo en sus escaparates, unas estrellas y carteles informativos 'El Black Friday del pequeño comercio trae el premio más grande: 15.000 euros y #UnFuturoMenosBlack'.

Además, se repartirán folletos con la información de las bases del sorteo y se impulsará una campaña en redes sociales y en medios de comunicación y publicidad en autobuses urbanos, así como en espacios digitales, y colaborarán destacados influencers de la Comunitat, que ayudarán a dinamizar y promover la iniciativa con sus post creativos.