Campillo afirma que aplicar la tasa turística en València supone "prestigiar" un destino y querer a la ciudad

Rechaza un modelo "parcial", defiende que se aplique "a todas las pernoctaciones" y pide respetar el acuerdo plenario al respecto

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El vicealcalde de València, Sergi Campillo (Compromís), ha defendido de nuevo este viernes la implantación en esta ciudad de la tasa turística y ha asegurado que aplicarla supone "prestigiar" un "destino de calidad" y querer a la ciudad. "No somos un destino de borrachera", ha destacado, al tiempo que ha rechazado la idea de que "pagar un euro por pernoctación" conlleve una reducción de visitantes.

El también edil de Ecología Urbana se ha pronunciado de este modo durante la entrega de los premios del sorteo de la campaña 'Moviment Banderes Verdes' de Ecovidrio, preguntado por la tasa turística.

"Quiero dejar clara una cosa: aplicar la tasa turística en València es prestigiar nuestro destino. Nosotros no somos un destino de borrachera. Tenemos un destino de calidad, al mismo nivel que el resto de ciudades y municipios europeos", ha manifestado.

Campillo ha considerado que "quien piensa que por aplicar la tasa turística se va a acabar el turismo en esta ciudad es que cree muy poco" en ella. "Cree muy poco en València y se la estima poco", ha afirmado.

Así, el vicealcalde ha expuesto que pensar "que una persona, por pagar un euro por pernoctación, va a dejar de venir es querer muy poco a València". "Nosotros, como la queremos mucho lo que queremos es que todo el mundo contribuya", ha subrayado.

Respecto a la aplicación de esta tasa, el concejal ha aludido a los tiempos que han de transcurrir para ello y ha comentado que "la propia proposición de ley ya establecía, una vez aprobada, una carencia". "No se aplicaba de manera inmediata. Creo que había unos meses, se aplicaba a partir de 2024", ha agregado.

Igualmente, ha señalado que para su habilitación "hay que poner en marcha el mecanismo de cobro". "Se tiene que aprobar por parte de la Conselleria de Hacienda, de la Agencia Tributaria Valenciana. Entiendo que habrá que hacer un convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat porque es un impuesto autonómico de aplicación municipal", ha aseverado Sergi Campillo, que ha concluido que, "por lo tanto, todo eso requiere unos tiempos que hay que aplicar".

Por otro lado, preguntado por la diferencia de modelo de tasa turística que plantea su partido, Compromís, y el PSPV, socio de gobierno de esta coalición en la ciudad de València, el vicealcalde ha afirmado que "cada uno puede tener su opinión" aunque ha matizado que el acuerdo al que se llegó en el pleno del Ayuntamiento entre estas dos partes no contempla un modelo "parcial".

"Esto en ningún caso estaba encima de la mesa, nunca se habló de una tasa turística parcial", ha subrayado, a la vez que ha dicho que "se habló de esperar a recuperar los niveles de visitantes de antes de la pandemia". Asimismo, ha asegurado que "en la proposición de ley de Les Corts Valencianes, firmada por los tres grupos de gobierno de la Generalitat --Compromís, PSOE y Podemos-- se definen hasta las tasas que se van a aplicar por tipo de alojamiento".

"Nunca se dijo que esto se iba a aplicar de manera parcial. Se dijo que los ayuntamientos lo iban a aplicar de manera voluntaria. Se iba a aplicar o no", ha detallado Campillo, tras lo que ha mostrado su respeto a la "autonomía local".

El PSPV en València defiende una tasa turística que grave aquellas actividades del sector que no generan impacto económico en este destino, que no creen empleo y que impliquen "externalidades negativas como la contaminación", por lo que las propone para cruceros y apartamentos turísticos.

Sergi Campillo ha comentado que la ciudad de València es "un destino de mucho prestigio, al mismo nivel que la inmensa mayoría de ciudades europeas". "No somos menos que Oporto, que Sicilia o que cualquier ciudad francesa, por no hablar de las grandes capitales. No se aplica solo en París, Londres y Amsterdam, se aplica en todas las ciudades medianas y pequeñas de la inmensa mayoría de países europeos" ante "las que València no tiene ningún tipo de complejo", ha dicho.

"TODO EL MUNDO TIENE QUE CONTRIBUIR"

Tras ello, ha manifestado que el valenciano es un destino "que ofrece mucha calidad a los visitantes" y ha opinado que "todo el mundo tiene que contribuir". "Así como los vecinos pagamos el IBI para el mantenimiento de la ciudad, los visitantes tienen que pagar una pequeña tasa para el mantenimiento de la ciudad", ha defendido.

El responsable municipal ha expuesto que "todo el mundo tiene que contribuir: los vecinos y vecinas para mantener la ciudad y los visitantes" y ha descartado que lo hagan solo "los que viene en crucero o los que se alojan en un apartamento turístico". "La gente que se aloja en un hotel sale a la calle. Hay que limpiar la ciudad, hay que aumentar la seguridad en las zonas turísticas", ha apostillado.

En este punto, ha aludido de nuevo al acuerdo plenario y ha apuntado que "era claro y meridiano" y ha señalado que contemplaba la aplicación de la tasa "una vez recuperados los niveles prepandemia" y "para todas las pernoctaciones". "Esto que parece que va a acabar aquí con el turismo es lo habitual en toda Europa. Lo raro es no tener tasa turística".

Del mismo modo, el vicealcalde ha respondido a la portavoz del PP en València, María José Catalá, que ha mostrado su rechazo a esa tasa y a que la ciudad sea "capital de la turismofobia". "Entiendo que también está acusando de turismofobia a todos los compañeros del Partido Popular europeo que gobiernan en las ciudades donde hay tasa turística. Me gustaría que aclarara si es verdad" eso, ha expuesto.

"NI UNA COMA"

"Dejemos demagogias. La tasa no afecta en nada al número de visitantes a la ciudad, ni que vengan en crucero ni que vengan en nada. Es una cuestión de justicia. Aquí los vecinos pagan para mantener la ciudad y los visitantes tiene que pagar también su contribución, de uno a tres euros al día. Creo que cuesta menos que tomarse un café", ha manifestado Campillo.

"Vamos a hablar de lo que acordamos: aplicar la tasa a todas las pernoctaciones una vez se había llegado a los niveles prepandemia. Eso es lo que desde Compromís vamos a impulsar. No nos vamos a mover del acuerdo ni una coma", ha subrayado.