Catalá rechaza la tasa turística en València y que la ciudad se convierta en "capital de la turismofobia"

Lamenta el "trágala" del PSPV ante "los caprichos de Compromís" y censura "imposiciones sin escuchar al sector"

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha rechazado la aplicación de una tasa turística en la ciudad y ha resaltado el "efecto disuasorio" que podría para la llegada de visitantes. Así, ha rechazado que València se convierta en "capital de la turismofobia".

La también portavoz 'popular' en Les Corts y secretaria general del PPCV ha lamentado el "trágala" del PSPV-PSOE en la ciudad, integrante del gobierno municipal junto a Compromís, ante "los caprichos" de esta última formación y de este modo la postura del grupo municipal socialista a favor de una tasa turística para determinadas actividades como los cruceros y los apartamentos turísticos.

Catalá, que ha censurado "imposiciones sin escuchar al sector" turístico, se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación, preguntada por dicho impuesto.

"Creo que el PSOE en la ciudad de València está totalmente absorbido y amilanado por los caprichos de Compromís. En estos momentos, el capricho de Compromís es la tasa turística", ha insistido la representante del PP.

"Me sorprendió mucho que un día el presidente de la Generalitat saliera diciendo que no era el momento de aplicar la tasa turística y que al día siguiente la vicealcaldesa" de València, Sandra Gómez, "del Partido Socialista, salga diciendo que sí, que en la ciudad se va a aplicar", ha agregado.

María José Catalá ha considerado que "eso solo tiene una explicación", según ha dicho, "que el Partido Socialista en la ciudad de València ha hecho un trágala con Compromís", que "se ha amilanado a la posición" de esta coalición y que "acepta la postura de segundón" en el consistorio "aceptando todos los caprichos ideológicos" de su socio de gobierno en la capital valenciana, "obsesionado con este impuesto turístico".

"No tendría sentido que la única ciudad de toda la comunidad turística de la Comunitat donde se aplique la tasa sea la ciudad de València y, sobre todo, que se haga con datos falsos", ha agregado respecto a la idea apuntada por Sandra Gómez de aplicar la tasa a actividades como los cruceros y los apartamentos turísticos por tener menor impacto en la economía y la creación de empleo en la ciudad.

Así, la portavoz del PP ha señalado que "no es verdad que los cruceros o las viviendas de estancias vacacionales no generen empleo y no generen impacto económico" y ha instado a la vicealcaldesa a consultar estudios hechos por la Universidad Politècnica de València al respecto.

María José Catalá ha afirmado que el turismo de cruceros tiene "un importante impacto económico" en la capital valenciana y sus alrededores y ha apuntado que de este modo lo recogen análisis realizados por la UPV que hablan de "más de 71 millones de euros" de impacto en 2019 y de "un gasto medio por crucerista de 146,5 euros".

Asimismo, la responsable 'popular' ha expuesto que en el caso de las viviendas de alquiler para estancias cortas de la Comunitat se cuantifica la repercusión en "unos 2.500 empleos directos en Valencia". Tras ello, ha considerado que implantar la tasa turística en estas dos actividades "generará un efecto disuasorio en todo el sector".

Catalá ha asegurado que "el compromiso del PP es firme" y ha subrayado que si llega a gobernar la Generalitat y el Ayuntamiento de València derogará la tasa turística si finalmente se implanta. "En el momento en el que yo sea alcaldesa, al día siguiente dejará de haber una tasa turística", ha apostillado.

"A NADIE LE SOBRE TRABAJO"

La portavoz del PP ha añadido que no cree que València necesite esa tasa y que sea apropiada. "No creo que a esta ciudad le sobre actividad económica. Ni a los taxistas, ni a los hosteleros, ni a nadie le sobra trabajo en esta ciudad. Más bien falta", ha declarado.

"No entiendo que el Partido Socialista en la ciudad se amilane de esta manera a los designios de Compromís; no entiendo esta falta de proyecto propio del Partido Socialista y esta forma de amilanarse y arrodillarse", ha reiterado a continuación.

Catalá ha censurado que Compromís y PSPV-PSOE gobiernen "a base de imposiciones y sin escuchar al sector turístico", tras lo que ha asegurado que el PP cambiará "esta manera de actuar" si llega a la Alcaldía. "Escucharemos y trabajaremos codo a codo con el sector", ha aseverado.