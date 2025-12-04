Camps se compromete a gobernar la Generalitat Valenciana con mayoría absoluta: "Ha llegado el momento"

Archivo - El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en imagen de archivo. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps se ha comprometido a gobernar la Comunitat Valenciana con mayoría absoluta en caso de ser él el candidato del PPCV porque, según ha proclamado, "ha llegado el momento".

Así lo ha asegurado Camps este jueves, ante preguntas de los medios de comunicación, antes del inicio de la conferencia 'La Comunidad Valenciana del futuro próximo. Una visión para todos' celebrada en València.

Francisco Camps ha subrayado que quiere un presidente elegido por la militancia del PPCV, elegido por los votantes y también por la mayoría absoluta de los diputados 'populares'. "Ese es mi objetivo y por eso estoy exigiendo al Partido Popular un congreso regional; estoy constantemente diciéndolo", ha indicado, al tiempo que ha prometido que va a "dedicar todo durante este tiempo" para lograrlo.

Preguntado sobre los nombramientos "cercanos" a su figura que ha realizado el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en la remodelación del Consell tras la dimisión de Carlos Mazón, el expresidente ha indicado que "todos" han estado con él porque los ha liderado anteriormente. "Desde el actual presidente; el anterior presidente --Carlos Mazón--; la alcaldesa de la ciudad --María José Catalá--; los consellers; todos han tenido alguna relación en algún momento determinado conmigo. Quiero volver a liderarles a todos ellos", ha remarcado.

Así, ha recordado que Llorca fue alcalde de Finestrat (Alicante) con mayoría absoluta cuando él era el líder del PPCV; y Catalá, en Torrent, también. "Cuando yo era presidente, todo el mundo era alcalde por mayoría absoluta y ahora, ninguno", ha lamentado.

NO HA HABLADO CON PÉREZ LLORCA

En este punto, ha aseverado que no ha hablado con Llorca tras su toma de posesión como jefe del Consell, aunque "hace unos meses" sí le presentó "decálogo muy potente", pero este "no hizo caso". Por ello, "ya que, como secretario general del PPCV no lo hizo; ahora, como 'president' de la Generalitat espero que envíe esta propuesta a toda la militancia".

También ha avanzado que en la conferencia 'La Comunidad Valenciana del futuro próximo. Una visión para todos' presentará su programa de gobierno a partir de 2027 y ha especificado que "se irá presentando por distintos lugares del territorio".

Asimismo, ha explicado que su idea son "21 puntos que abarcan todas las cuestiones esenciales", como educación, sanidad, infraestructuras, equipamientos, agua y financiación, entre otras. "En definitiva --ha resumido-- todo lo que ha hecho el PP durante mucho tiempo porque mi partido no sabe no liderar".

Del mismo modo, ha expresado que es "un gran reto" que "no" se lo van a poner fácil, pero ha prometido "intentarlo". En este punto, ha considerado que los militantes del PP tienen que votar "estén o no al corriente de pago", porque a este "no se le puede exigir ninguna cuota en estos momentos". "No puede haber barreras económicas de ningún tipo para que los militantes del PP votemos en este Congreso", ha expresado.

"TENGO LA OBLIGACIÓN MORAL"

Además, el expresidente se ha comprometido a gobernar la Generalitat Valenciana con mayoría absoluta porque tiene "la obligación moral", y ha añadido: "Entre todos tenemos que hacer posible que el PP tenga la fuerza suficiente para que los mejores se pongan al frente".

"Quiero ser un presidente elegido por los militantes, quiero ser un presidente elegido por los votantes y quiero ser un presidente elegido por la mayoría de los diputados que sean del Partido Popular. Que, por cierto, lo hice en 2003, en 2007 y en 2011; de momento, eso hoy desgraciadamente no lo tenemos. No tenemos un presidente que responda a estas tres circunstancias", ha espetado.

En palabras de Camps, para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo pueda obtener la mayoría absoluta "hace falta que el PPCV salga con la aspiración de un presidente que tenga el respaldo de los militantes, de los votantes y de la mayoría absoluta de los diputados".

Con todo, preguntado sobre un futuro congreso regional del PPCV, que tendría que haberse celebrado el pasado verano pero que 'Génova' ha aplazado, ha afirmado que espera que se celebre "cuanto antes" porque, según ha destacado, "cada día que pasa, día que perdemos". "Es necesario ponerse en marcha", ha zanjado.