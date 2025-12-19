Camps reclama a Llorca convocar "cuanto antes" el congreso del PPCV y que voten directamente "todos los militantes"

Archivo - El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'expresident' de la Generalitat y exlíder del PPCV Francisco Camps ha reclamado al actual secretario general y jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, que se convoque "cuanto antes" el congreso regional de la formación y ha pedido que este cónclave siga el modelo de "votación directa de todos los militantes".

En un comunicado, el equipo del 'expresident' Camps, que quiere aspirar a liderar el PPCV y ser el candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas, indica que ha trasladado este mismo viernes a Llorca, además de su "enhorabuena por acceder a la Presidencia de la Generalitat" y de desearle "la mejor de las tareas", el "convencimiento de que estamos en periodo precongresual, ya que tras la celebración del congreso nacional no hay constancia de que ningún órgano del partido haya paralizado la celebración del mismo".

Por ello, Camps le ha "vuelto a recordar" su "legítimo interés" de "entrar en contacto con toda la militancia" y que "tenga a bien enviar a través de los sistemas de comunicación internos aquellas cuestiones" que le han hecho llegar y que justifican su interés en que el PPCV "vuelva a ser el partido con decenas de miles de militantes en permanente actividad en las sedes, actos y reuniones".

Según han insistido desde el equipo del 'expresident', esta es "la única manera de entrar en contacto con nuestros conciudadanos" para transmitirles "el legítimo orgullo de ser militantes del PP y trabajar desde ya en la tan necesaria mayoría absoluta para el futuro de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, han advertido de que la "incertidumbre" en cuanto a la celebración y el modelo de congreso regional "afecta al normal funcionamiento del partido" y, a la vez, impide "el conocimiento en libre debate de las ideas, de las propuestas y de las personas que legítimamente pretenden ser revulsivo de nuestra organización". "El conocimiento de estas cuestiones son la esencia de una organización profunda y netamente democrática como la nuestra", han subrayado.

QUE LA CUOTA NO SEA "NINGÚN OBSTÁCULO"

Con todo ello, han propuesto a la dirección regional del PPCV que acuerde "cuanto antes" la fecha de la celebración del congreso regional y han reclamado que la elección de la presidencia del partido y del futuro candidato a la Presidencia de la Generalitat se realice mediante "votación directa de todos los militantes".

También han pedido que la cuota "no sea ningún obstáculo para la participación de la inmensa mayoría" de los compañeros, ante "la excepcionalidad vivida en los últimos años". "Es necesario devolver compromiso e ilusión a quienes son los verdaderos motores del PPCV, que son todos sus militantes, ostenten o no cargo orgánico o público", han argumentado.

CONGRESO ASAMBLEARIO COMO ALTERNATIVA

Sin embargo, si la dirección regional estimase "por cualquier motivo" que este modelo de congreso "no corresponde", han planteado celebrar uno asambleario, que consistiría en "la simple inscripción de los militantes que deseen votar, a los que se les convocaría en un lugar y día determinado para que, después de escuchar a los distintos candidatos, sus propuestas y sus equipos, votasen aquella candidatura que estimasen oportuno de manera presencial".

"Este acto se convertiría en el primer gran acto de precampaña del PPCV, a un año de las elecciones autonómicas, y a buen seguro sería un revulsivo que los ciudadanos considerarían y así de nuevo el electorado nos daría la mayoría absoluta tan necesaria para la gobernabilidad y las expectativas de la Comunitat Valenciana en el año 2027", han resaltado desde el equipo de Camps.