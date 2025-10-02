El Campus Cámara CEU inicia en Alicante su modelo de formación modular y "flexible" el 16 de octubre

El rector de CEU UCH, Higinio Marín (i), y el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño (d) - CÁMARA DE COMERCIO DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campus Cámara CEU, la escuela de negocios creada por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y la Cámara de Comercio de Alicante, comenzará la actividad académica el próximo 16 de octubre con un modelo "pionero" de formación modular y "flexible".

Esta iniciativa está pensada para profesionales, recién egresados y estudiantes universitarios de último curso. La sede elegida es el Centro Empresarial Panoramis, un espacio ubicado en el Puerto de Alicante "que simboliza la conexión entre la universidad, la empresa y la ciudad", según ha señalado la institución académica en un comunicado.

"El Campus Cámara CEU responde a una demanda creciente: contar con programas que permitan especializarse sin necesidad de seguir itinerarios rígidos ni plazos cerrados. Con este formato, los alumnos podrán avanzar desde una microcredencial universitaria hasta un máster de formación permanente, en función de su disponibilidad de tiempo, de sus intereses y de las necesidades de las empresas", ha apuntado.

El modelo formativo del Campus Cámara CEU se organiza en piezas que pueden cursarse de manera independiente o combinada. Estas son microcredenciales universitarias, programas de formación avanzada y títulos de experto universitario y máster de formación permanente.

"Este sistema evita la rigidez de la formación tradicional. No es necesario completar todos los bloques en un curso académico: un alumno puede iniciar una microcredencial en 2025 y continuar años más tarde hasta completar un máster. La flexibilidad también se extiende al plano económico, ya que el coste se distribuye en función de las piezas cursadas", han asegurado desde Campus Cámara CEU.

Además, la oferta académica se organiza en seis áreas de especialización, diseñadas "tras un proceso de diálogo con los sectores estratégicos de Alicante", desde alimentación, turismo, moda y calzado hasta decoración, y "con expertos en gestión empresarial".

En concreto, los bloques son Derecho de la Empresa y de los Negocios, Dirección Fiscal y Tributación Corporativa, Dirección Corporativa y Financiera, Transformación Digital e Innovación Empresarial, Mejora Competitiva y Transformación de Modelos de Negocio y Liderazgo y Cambio.

Los primeros programas en marcha, a partir del 16 de octubre, corresponden a las áreas de Transformación Digital e Innovación Empresarial, Mejora Competitiva y Liderazgo y Cambio. Estos campos iniciales permitirán al alumnado "entrar en contacto con la dinámica modular y empezar a construir" itinerarios, según la institución académica.

HORARIOS "ADAPTADOS" A PROFESIONALES EN ACTIVO

Igualmente, ha explicado que uno de los elementos "diferenciales" del Campus Cámara CEU es la "flexibilidad temporal". Cada alumno puede decidir cuánto tarda en completar su formación: un máster puede obtenerse en un año, cursando varias piezas consecutivamente, o en cinco años, avanzando de manera "más pausada".

"La flexibilidad también se refleja en el coste económico. A diferencia de otros programas de posgrado en los que es necesario abonar la totalidad al inicio, en el Campus Cámara CEU se paga únicamente por las piezas cursadas", ha apuntado.

La metodología se apoya en sesiones de tipo 'executive', es decir, que se desarrollarán jueves y viernes por la tarde y sábados por la mañana, "adaptadas a los horarios de profesionales en activo", según CEU UCH.

Asimismo, las empresas que matriculen a sus profesionales en el Campus Cámara CEU podrán beneficiarse del sistema de formación bonificada, regulado por la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que establece un crédito anual para la formación de los trabajadores.