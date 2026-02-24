Candela Sierra presentará su cartel para el Día del Cómic este viernes en Feria Valencia

La AEPV reivindica la fuerza del sector del cómic valenciano en la presentación del cartel del Día del Cómic 2026 - AEPV

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Associació d'Editorials del País Valencià (AEPV), a iniciativa del Ministerio de Cultura en el marco del Salón del Cómic 2026, acogerá este viernes la presentación del cartel del Día del Cómic, realizado este año por Candela Sierra, Premio Nacional del Cómic y Premio València de novela gráfica de la Institució Alfons el Magnànim de la Diputación de València.

Al acto, que se celebrará a las 13 horas en el recinto de Feria Valencia, acudirá la autora del cartel acompañada por la directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio, María José Gálvez, y el presidente de AEPV, Pedro F. Medina. También asistirán el director de Feria Valencia, Mario Soler, y otros representantes de entidades del sector del cómic, ha explicado la AEPV en un comunicado.

El Ministerio celebra el Día del Cómic cada 17 de marzo con el objetivo de reconocer el valor del cómic y su importancia en el contexto actual, así como su creatividad y calidad.

"El Salón del Cómic de València sobresale mostrando la diversidad y riqueza del panorama actual del cómic en todas sus formas, desde el manga, la historieta o la novela gráfica", ha afirmado María José Gálvez. la directora general ha asegurado que el cómic "sigue creciendo en España y encuentra en este Salón del Cómic una ventana al mundo".

Por eso, el evento valenciano "se ha consolidado no solo como un espacio para la promoción del trabajo de editoriales especializadas y para la visibilidad de las creaciones de autoras y autores del cómic: es un punto de encuentro con y para sus lectores".

El evento, que del 27 de febrero al 1 de marzo llena Feria Valencia de miles de aficionados, centenares de autores y decenas de editoriales, dedica este año 345m2 de exposición singularizada a las editoriales y librerías valencianas con el lema 'Còmics valencians'.

El presidente de la Associació d'Editorials ha resaltado que el cómic valenciano vive "un momento magnífico, creciente en número de títulos pero sobre todo de calidad".

Según Medina, el sector vive un buen momento institucional, de prestigio y de proyección. Además, ha destacado la internacionalización del talento valenciano en esta edición. "Además de nuestras casetas, firmas de autores y conexión con los lectores, es un centro de negocios con editoriales internacionales invitadas por IVACE para cerrar la venta de derechos de edición".

El mercado de derechos atraerá así la mirada de nueve editoriales y sellos internacionales de reconocido prestigio en una iniciativa que sitúa al Salón del Cómic como un evento que trasciende el ocio para contribuir a la solidez del cómic como motor imprescindible del sector editorial.

INVITADOS Y ACTIVIDADES PARA TODO EL MUNDO

No es casualidad que Candela Sierra sea la elegida de este año para ilustrar y diseñar el cartel del Día del Cómic. Antes de convertirse en Premio Nacional del Cómic por la obra 'Lo sabes aunque no te lo he dicho', la autora publicó su primera novela gráfica gracias al Premi València de Novel·la Gràfica de la Institució Alfons el Magnànim, otorgado por la Diputación de València.

Con este reconocimiento publicó 'Rotunda', de la mano de la editorial valenciana Andana Gràfica. Sierra firmará sus obras el viernes 27 y el sábado 28 de febrero en los stands de la editorial valenciana y de Yojimbo Astiberri.

Como la autora del cartel, otros muchos nombres propios del panorama del cómic internacional visitarán el Salón del Cómic, entre ellos David B, Marguerite Abouet, Ulli Lust, Rosemary Valero-O'Connell, Yudori, Pierre Alary, Lelio Bonaccorso, Teresa Radice, Stefano Turconi, Tereza Drahonovská y Tepánka Jislová, entre otros.

También habrá talento nacional con Paco Roca, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner Bou, Keko, Kim, Miguel Brieva, Ana Miralles, Jaime Martín, los hermanos Gallego, David Aja, Guillem March, Jorge Fornés, Daniel Acuña y Fernando Blanco entre muchos otros.

El sector valenciano no solo estará representado ampliamente en la zona de 'Còmics valencians'. También estará presente en actividades como encuentros, conferencias, presentaciones y firmas.

El viernes 27 de febrero, el director de la cátedra de estudios del cómic de la Universitat de València, Álvaro Pons, modera el debate 'Reescribir en cómic. Metamorfósis del relato', con María Castro, Tyto Alba, Rosemary Valero-O'Connell y Manel Cráneo, mientras que la ganadora del premio Hispacómic Noelia Ibarra modera 'Aproximaciones insólitas a la historia' con José Pablo García, Jaime Martín y Carles Esquembre.

El sábado 28, en el marco de las jornadas sobre Cómic Digital, se celebrarán las charlas 'Plataformas de Webcómic: Ksuki, Fanternet y Zebra Cómics' y 'Cómic en el móvil. El tebeo popular se hace global' con la participación de Zebra Cómics y Grafito editorial.