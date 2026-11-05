El Canijo de Jérez, La Perra Blanco y Rufus T. Firefly, entre los primeros confirmados de La Pèrgola para 2027

Archivo - El cantante Víctor Cabezuelo, de la banda de rock Rufus T. Firefly - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Els Concerts de La Pèrgola anuncia las primeras incorporaciones a su programación de 2027 después de inaugurar el pasado sábado su temporada de otoño-invierno con "éxito" de aforo. La jornada protagonizada por Karavana y Anabel Lee reunió de nuevo al público junto al mar.

El avance del próximo año reúne a Cycle, Shego, Los Estanques y El Canijo de Jerez, La Perra Blanco y Rufus T. Firefly, entre otros nombres, y da continuidad a la propuesta de La Pèrgola: disfrutar de la música en directo al aire libre, en horario diurno y en La Marina de València, explican los organizadores.

La programación de 2027 arrancará el 16 de enero con Cycle y Venturi. El 23 de enero será el turno de Shego y Le Rate Timide, mientras Los Estanques y El Canijo de Jerez protagonizarán la jornada del 30 de enero, que contará también con Xino DJ.

Una semana después, el 13 de febrero, actuarán Rufus T. Firefly y Novembre Elèctric. El primer avance se completará el 20 de febrero con la Fiesta MUV! que reunirá a La Trocamba Matanusca y Ay Trick.

Antes de estrenar el calendario de 2027, La Pèrgola mantiene una "intensa" programación hasta final de año. La próxima convocatoria será el sábado 14 de noviembre, con Nacho Vegas al frente de la sesión matinal. Le acompañará Hander Mornings, el dúo formado por Sonsoles Sancho y Gilbertástico, que se incorpora al cartel en sustitución de Ela Vin.

Ese mismo día, la actividad continuará desde las 18 horas con el Festival A-Banda, también con el apoyo de Vibra Mahou. Su programación incluye a Los Puñales de Martín, El Parón, Amarillo Fiesta, Robert Grayd, Autoestop, Rotonda Bonsai, Nuevos Vicios, Mr Kennedy, Hey Zuri, Paula Margalef y Holistiks, entre otros, en una jornada que llevará la música hasta la madrugada.

Las siguientes citas matinales reunirán a Sex Museum y Los Bengala, el 21 de noviembre, y a Quique González y Mendizabal el 28 de noviembre.

En diciembre, La Habitación Roja y Salvana actuarán el sábado 12, mientras Joe Crepúsculo y Second DJs tomarán el relevo el 19 de diciembre.

DJ'S EN NAVIDAD

El 26 de diciembre, Els Concerts de La Pèrgola despedirá el año con la primera edición de Vibra Mahou Day, una jornada que comenzará a las 12 horas y ampliará la duración habitual del ciclo con varios conciertos y sesiones de dj.

La Paloma, Mala Gestión e INNMIR forman parte del cartel de esta cita, que reunirá diferentes escenas y sonidos, con una presencia destacada del talento valenciano. La programación contará también con un artista sorpresa que se anunciará próximamente.