Cano avanza un Plan Estratégico 2026-2030 para un turismo "equilibrado" y cambios en los horarios de la Ley de Comercio

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, comparece en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha anunciado un Plan Estratégico de Turismo 2026-2030 para lograr un crecimiento "equilibrado y sostenible", así como una modificación de la Ley de Comercio, que actualizará horarios y aperturas.

Así lo ha explicado en su comparecencia este viernes en el pleno de Les Corts para informar sobre las principales líneas de actuación de la Conselleria.

Cano ha explicado que este plan actualizará la visión turística del territorio, incorporará un plan de marcas y revisará la normativa de alojamiento "para garantizar un crecimiento equilibrado, sostenible y con proyección europea".

"Impulsaremos un modelo de turismo inteligente y participativo, liderando el lanzamiento de un Intergrupo Europeo de 10 regiones turísticas y situándonos entre las pocas comunidades autónomas que definen su propia visión turística desde el Gobierno", ha subrayado al respecto.

Durante su intervención, la consellera ha defendido el diálogo y la cooperación institucional como ejes para impulsar la transformación económica y ha subrayado que la acción de su departamento se apoya en pilares estratégicos como la reindustrialización, la sostenibilidad turística, el emprendimiento, la internacionalización, la innovación, el comercio y la reconstrucción tras la riada.

En este sentido, Marián Cano ha destacado la labor realizada por la Conselleria tras la dana, destacando la rapidez y eficacia de la respuesta. "Desde el primer momento actuamos con agilidad para que ninguna empresa, autónomo o comercio se quedara atrás", ha afirmado.

La consellera ha señalado que la Comunitat Valenciana ha logrado su mejor registro histórico en creación de empresas en octubre de 2025, una inversión extranjera superior a los 1.105 millones de euros en 2024 y ha subrayado el liderazgo del sector industrial en la generación de empleo en España, con 17.500 nuevos puestos de trabajo en el último trimestre. Asimismo, ha puesto en valor proyectos estratégicos como la ampliación de la producción de Stadler en València y las implantaciones de Edwards Lifesciences en Moncada y PLD Space en Elche.

LEY DE COMERCIO, INVERSIONES E INNOVACIÓN

La titular de Industria también ha anunciado la reactivación del Plan de Coordinación Territorial para atraer proyectos estratégicos y mejorar la agilidad administrativa, así como el desarrollo de un Plan de posicionamiento internacional en sectores clave.

Además, ha recordado que la Comunitat Valenciana es la primera comunidad autónoma en aprobar un decreto para desplegar las indicaciones geográficas artesanales e industriales.

En comercio, ha subrayado la modificación de la Ley de Comercio, que actualizará horarios y aperturas, regulará nuevas fórmulas de venta y amplía competencias municipales para autorizar aperturas por interés local y ha destacado las ayudas Codana con más de 60 millones de euros destinados a los comercios afectados por las inundaciones para facilitar su recuperación

En materia de innovación, Cano ha destacado el apoyo a los institutos tecnológicos y el impulso a hubs tecnológico-digitales en los puertos de Castellón y Alicante. Del mismo modo, ha asegurado el apoyo a sectores emergentes como el aeroespacial y la industria audiovisual, que ya ha generado más de 60 millones de euros.

REINDUSTRIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

En materia industrial, Marián Cano ha mostrado su compromiso con la Estrategia de Reindustrialización 2024-2028, que movilizará 2.000 millones de euros de inversión pública. También ha destacado el impulso a la competitividad con la creación de un Hub de Impulso del Suelo Industrial, que permitirá incorporar hasta 10 millones de metros cuadrados de nuevo suelo y modernizar el ya existente.

Cano ha asegurado que se está trabajando en el nuevo Plan de Apoyo al Emprendimiento, que se presentará el próximo año, así como la sustitución de las líneas nominativas de emprendimiento por un sistema de concurrencia competitiva que garantiza una asignación más eficiente de los recursos públicos.

En el ámbito de la internacionalización, ha resaltado el refuerzo de ayudas a pymes exportadoras y la apuesta por las misiones inversas "a las que se ha destinado el mayor presupuesto de la historia". Del mismo modo, ha avanzado que en los próximos meses se presentará el Plan de Promoción Exterior y la Nueva Red Exterior de Ivace+i Internacional y se continuará desarrollando el Plan USA 2025-2026.

EXIGENCIAS DE VOX CONTRA EL PACTO VERDE EUROPEO

El turno del resto de grupos lo ha abierto el diputado de Vox Jesús Albiol, que ha aseverado que el Consell gobierna gracias a que el presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, "aceptó las exigencias de Vox" que pasan por "un rechazo claro del Pacto Verde Europeo y de aplicar medidas para compensar sus nefastas consecuencias". "Espero que sus decisiones demuestren que realmente han asumido la exigencia que Vox les planteamos para la investidura", ha indicado.

En ese sentido, desde el PSPV, Mario Villar ha subrayado que las palabras de Albiol "desenmascaran a estos mentirosos" al decir que "sí que fue un pacto y que hacen todo lo que dicen". El socialista ha asegurado también que el Consell "se ha olvidado del comercio" y ha criticado que su Consell "no ha ejecutado ni el 52% de sus presupuestos". Ha preguntado cuestiones como "dónde está el hub de energía que iba a firmar con bp", el plan director de biomasa o la revisión del mapa eólico.

Por parte de Compromís, Vicent Granel ha lamentado que Cano representa al "mismo PP de siempre que pacta con Vox", ha reprochado su gestión para "hacer morir Cevisama", ha preguntado por qué está "parada la oferta pública de empleo" de las ITV y ha aseverado que el Consell quiere "degradar" el servicio para "volverlo a privatizar".

El diputado del PP Salvador Aguilella se ha dirigifo a Compromís y PSPV para señalar que sus políticas "han fracasado, nos han llevado a un lugar en el que los valencianos no queremos estar y lo único que nos proponen en estos momentos es odiar". "Hoy se ha producido un cambio de modelo claro, de diálogo permanente, recuperación de la colaboración público-privada, apostar por la competitividad, la innovación útil, la industrialización, políticas pensadas para crear empleo y no titulares ideológicos como nos tenían acostumbrados", ha criticado.

En respuesta, Marián Cano ha señalado que ella "iría más allá" del Pacto Verde Europeo y "hablaría de Europa y la sobreregulación", que está provocando una "crisis y momentos muy complicados" para sectores productivos.

Así, ha reprochado que "no estamos exigiendo las cláusulas espejo, no estamos exigiendo desde Europa a nuestros sectores industriales lo mismo que exigimos a los productos que vienen desde fuera". Ha señalado que actuar contra aspectos como la reducción de las asignaciones gratuitas de las ETS corresponde al Gobierno central y ha instado a PSPV y Compromís a que protesten en Bruselas.

Asimismo, ha asegurado que la Conselleria, junto a los sindicatos, está trabajando con los sindicatos para "poder dar el servicio que merecen los ciudadanos" en las estaciones de ITV, donde el Botànic dejó una situación de "desastre" sin la masa salarial de 2023 autorizada y una "multiplicidad de convenios", ha afirmado.