Cano destaca la fortaleza del sector hotelero con 13 meses consecutivos de crecimiento

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VALÈNCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha subrayado que "la fortaleza" del sector hotelero de la Comunitat Valenciana, que inicia la temporada estival con más de 3,2 millones de pernoctaciones y "encadena ya 13 meses consecutivos de crecimiento".

Cano se ha referido así a la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) que refleja que los establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana contabilizaron en junio 3.247.155 pernoctaciones, un 1,6 % más que en el mismo mes de 2025, y que recibieron en junio 999.383 viajeros. De ellos, 560.373 fueron residentes en España y 439.010 procedían del extranjero.

Del total de pernoctaciones registradas en junio en la Comunitat Valenciana, 1.600.994 correspondieron a residentes en España, mientras que 1.646.161 fueron realizadas por residentes en el extranjero.

Cano ha destacado de los datos que "la Comunitat Valenciana mantiene una posición destacada entre los principales destinos turísticos del país, con un grado de ocupación hotelera del 68,3 %, el tercero más alto de España, solo por detrás de Baleares y Canarias".

RESULTADOS PRIMER SEMESTRE

En el acumulado de los seis primeros meses del año, los hoteles de la Comunitat Valenciana sumaron un total de 14.575.384 pernoctaciones, lo que representa un incremento del 3,6% respecto al mismo periodo de 2025.

El número total de viajeros también muestra una evolución positiva, con 4.792.428 personas alojadas en hoteles de la Comunitat, un 2,5% más que en el primer semestre del año anterior.

Cano ha valorado muy positivamente estos resultados, afirmando que "hemos alcanzado más de 14,5 millones de pernoctaciones en nuestros hoteles durante el primer semestre del año, unas cifras que reflejan la fortaleza del sector turístico de la Comunitat Valenciana".