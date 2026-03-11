Cano resalta la aportación del deporte a la economía valenciana: el 2% del PIB y más de 4.700 empresas

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, en Forinvest - GVA

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha explicado que el deporte aporta cerca del dos por ciento del PIB de la Comunitat Valenciana y genera un valor añadido bruto de 1.954 millones de euros.

"Este impacto económico se sustenta en un tejido empresarial formado por más de 4.700 empresas que presentan niveles de competitividad superiores a la media nacional. En concreto, las empresas deportivas valencianas son un 9,6 % más productivas que el promedio español y cuentan con un tamaño medio de 20 empleados, frente a los 14 de la media estatal", ha añadido.

Cano ha inaugurado este miércoles el Foro del Deporte celebrado en el marco de Forinvest, donde ha destacado la consolidación de la industria deportiva como un sector estratégico para el crecimiento económico y la innovación, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante su intervención, Marían Cano ha agradecido al Clúster de la Industria del Deporte de la Comunitat Valenciana su labor organizativa y su papel en la creación de un espacio de encuentro para el intercambio de ideas y experiencias entre empresas, instituciones y profesionales del sector.

La consellera ha subrayado que "la industria del deporte ha dejado de ser únicamente un ámbito vinculado al ocio para convertirse en un motor económico con impacto transversal en sectores como la industria, el comercio, la tecnología, el turismo o la salud".

Marián Cano también ha resaltado la importancia del binomio deporte-turismo como uno de los principales motores de crecimiento del sector. En este sentido, ha recordado que "la ciudad de València se ha consolidado como uno de los principales hubs de turismo deportivo del Mediterráneo gracias a la celebración de eventos internacionales como el Maratón de Valencia".

INVERSIÓN CON RETORNO

Estudios elaborados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) - indican que por cada euro invertido en la organización de este tipo de eventos las administraciones públicas recuperan aproximadamente dos euros en impuestos.

Además, el corredor internacional permanece una media de 4,6 días y gasta unos 166 euros diarios, con un impacto directo en sectores como la hostelería, el comercio o los servicios empresariales.

El desarrollo de la industria deportiva presenta también una dimensión territorial. La consellera Cano ha señalado que "la provincia de Alicante destaca especialmente en el ámbito del comercio minorista deportivo y las actividades náuticas, mientras que Castellón se posiciona como un territorio de referencia en turismo activo y ciclismo".

CLUSTER DE LA INDUSTRIA DEL DEPORTE

En su intervención, Marián Cano ha destacado asimismo el papel del Clúster de la Industria del Deporte como eje de colaboración público-privada.

Impulsado por la Generalitat, este organismo integra ya a más de 150 empresas y trabaja en ámbitos estratégicos como la digitalización, la sostenibilidad o la innovación tecnológica. Entre las líneas de trabajo destacan el desarrollo de textiles inteligentes o 'smart fabrics' capaces de monitorizar el rendimiento deportivo en tiempo real, la incorporación de modelos de bienestar integral que combinan salud física y mental, y la apuesta por eventos sostenibles con reducción de emisiones y una gestión eficiente del agua.

Cano ha reafirmado el compromiso del Consell con el impulso de este ecosistema empresarial. En esta línea, ha recordado que "durante 2025 la Generalitat ha destinado una aportación específica de 50.000 euros al desarrollo de la industria del deporte".

Asimismo, ha reiterado el compromiso de la Administración autonómica con la modernización de las infraestructuras deportivas y con la recuperación de las instalaciones afectadas por la dana de 2024 en la Comunitat Valenciana.

Finalmente, la consellera ha animado a las empresas y entidades del sector a seguir colaborando para consolidar el deporte como un pilar económico y social en la Comunitat Valenciana, así como un ámbito clave para la innovación, la salud y la proyección internacional del territorio.