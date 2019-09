Cantó saluda el "ejercicio de responsabilidad" de Rivera pero ve a Sánchez "como un caudillo que no necesita apoyos"

Publicado 17/09/2019 13:57:54 CET

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) en la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha puesto en valor el "ejercicio de responsabilidad" del presidente de su partido, Albert Rivera, al ofertar una abstención conjunta con el PP a la investidura del presidente del Gobierno en funciones y del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ve como "un caudillo que no necesita ningún tipo de apoyo".

Frente al "llamamiento al constitucionalismo" de Rivera, ha asegurado que "al PSOE le queda muy poquito de la 'e' de español y de la 'o' de obrero', preguntado por la oferta del partido naranja de una abstención a Sánchez sujeta a una serie de condiciones sobre Navarra, Cataluña y bajada de impuestos, en la rueda de prensa tras la junta de portavoces de Les Corts.

Cantó ha lamentado que Rivera apele a "un PSOE que prácticamente no existe y que casi no se puede diferenciar de un partido nacionalista como Compromís y Podemos". Ha subrayado que las tres medidas que propone "las firmaría sin dudarlo un segundo cualquier persona sensata y centrada".

Entre ellas, ha destacado la de dejar de contar con el apoyo de Bildu en Navarra, por "distorsionar el constitucionalismo" y "no ser gratis", y la de "asegurar que no habrá indultos a los golpistas de Cataluña", algo que ha denunciado que el PSOE "no ha sido capaz". "Siguen adoptando la hoja de ruta nacionalista y 'podemizándose' en lo económico", ha aseverado.

Respecto a si lo ve como una "actitud desesperada" de Rivera, Cantó ha hecho hincapié en que "la situación es alarmante tras muchos meses sin gobierno", mientras ha afeado a Sánchez que "no se ha dirigido a Ciudadanos en ningún momento".

"ACUERDO DE MÍNIMOS"

"Todos estamos de acuerdo en que otras elecciones no benefician a nadie. En un ejercicio de responsabilidad, apelamos al constitucionalismo y a que haya por lo menos un acuerdo de mínimos en lo que estamos convencidos de que es una opinión mayoritaria en España", ha insistido.

De cara a una posible repetición electoral en España el 10 de noviembre, Cantó ha garantizado que los candidatos 'naranjas' se estudiarán en los órganos pertinentes del partido y que de momento no tiene "noticia de cambio alguno por ahora".