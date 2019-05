Cantó ve "complicadísimo" pactar con el PSPV en Alicante antes de fijar unas condiciones "sine qua non"

Publicado 29/05/2019 13:05:09 CET

Critica las "ansias" de Puig y rechaza un cambio de postura: "¿Me veis amoroso con el PSC valenciano?"

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Ciudadanos (Cs) Comunitat Valenciana, Toni Cantó, ha asegurado que ve "complicadísimo" llegar a un acuerdo con el PSPV en Alicante a la espera de lo que decida el comité 'naranja' de pactos a nivel autonómico y estudiar "cuáles son las condiciones sine qua non para mejorar la vida de los alicantinos". "Hasta que no hable de políticas no voy a cerrar la puerta, pero es muy complicado".

Así ha respondido a la oferta que ha lanzado estos días el 'president' de la Generalitat en funciones y líder del PSPV, Ximo Puig, para que Cs les apoye en el Ayuntamiento de Alicante en lugar de sumar con PP y Vox. El comité de pactos de Ciudadanos en la Comunitat se conforma previsiblemente este miércoles y estará en contacto con el nacional para "poco a poco" estudiar los casos en los que puede entrar a gobernar.

En el caso de Alicante, ha reconocido a preguntas de los periodistas antes de un desayuno informativo que "evidentemente" es de las ciudades más importantes para Cs, pero ha hecho hincapié en que primero tienen que estudiar las políticas para superar la "época muy complicada" que atraviesan los alicantinos, "y a partir de ahí empezar a hablar".

"No me gusta cambiar cromos o sillones porque me parece una falta de respeto a lo que entiendo como política", ha recalcado sobre su línea roja para pactar con el PSPV. Se ha mostrado así "escéptico" en poder llegar a un acuerdo con "un PSC valenciano que no tiene ningún empacho en acordar con el populismo o el nacionalismo; va a gobernar la Comunitat con ellos".

Respecto a un pacto Cs-PSPV y la necesidad del apoyo de Compromís, ha dudado de que "alguna vez" la coalición haya hablado bien de él en campaña o haya estado dispuesto a ayudarle: "Eso sería absolutamente impensable, y es algo de lo que me enorgullezco".

En cualquier caso, ha puntualizado que Cs quiere entrar a gobernar --"no es ningún secreto"-- y ha recordado que "en principio" no es necesario el apoyo de Vox para un Ayuntamiento compartido con el PP. "En Andalucía no ha sido necesario, pero hay que ver cuáles son las fuerzas, los equilibrios y los números", ha aseverado.

Ha extendido esta postura al resto de España, ya que le "da mucha tranquilidad que Cs diga lo mismo en todas partes", y lo ha ilustrado con el caso de la Junta andaluza: "Estamos levantando un chiringuito socialista al día y despidiendo a varios enchufados, y eso es gracias a que estamos en el gobierno y tenemos acceso a los cajones, podemos levantar alfombras y ver hasta el último papel".

PIDE QUE VUELVA EL PSOE DE LA TRANSICIÓN

Preguntado por un posible cambio de postura respecto a lo que decía en campaña electoral --que era "imposible" pactar con los socialistas--, Cantó ha replicado: "¿Me veis amoroso con el PSC valenciano? Creo que he sido bastante claro. No voy a cambiar de tercio, estoy diciendo exactamente lo mismo que dije en campaña", por lo que ha descartado que sus votantes no entiendan esta posición.

Ha insistido en que lo han dicho "por activa y por pasiva" al rechazar un acercamiento con "un PSOE nacional que cada vez se parece más al PSC" y ha advertido que en la Comunitat "sucede con mayor claridad" al "pactar con el nacionalismo en todas partes". Frente a ello, ha reclamado "que vuelva el PSOE de la Transición y que Puig renuncie al 'sanchismo'".

Como ejemplo, ha sostenido que le hubiera gustado "escuchar a Puig decir que no va a volver a ceder la educación al nacionalismo ni pactar con ellos o que está dispuesto a volver a aplicar el 155 si sucede lo que ha sucedido en Cataluña".

PUIG, "EN LA ONDA ICETA"

"Puig está en la onda (Miquel) Iceta --líder del PSC-- y no en la de los socialistas que han tenido que abandonar el PSOE porque (Pedro) Sánchez --presidente del Gobierno y del PSOE los ha laminado", ha criticado. También ha cargado contra el 'president' por estar "ansioso por cerrar sillones y estar repartiéndolos ya aquí en Cortes con Compromís y Podemos", un PSOE "en manos del nacionalismo".

Cantó ha relatado que el último contacto entre ambos tuvo lugar este lunes en la celebración de la octava Copa del Rey del Valencia CF, cuando conversaron "oficiosamente para compartir la alegría" en una charla de unos minutos en la que quedaron que tenían que hablar, "como es normal".

Sobre un acercamiento de Cs al PSOE de Sánchez, ha asegurado que no lo ve "por ningún lado" y que su partido "no cambia de discurso. "Sánchez eligió socios y Puig elige socios, que son siempre el populismo y el nacionalismo, y con ese PSOE es muy complicado", ha reiterado.

Por otro lado, a nivel parlamentario, el grupo de Cs en Les Corts ha registrado sus primeras iniciativas de la legislatura para la primera Junta de Síndics de este jueves: "acabar con los barracones y con las listas de espera y un nuevo pacto educativo que garantice el plurilingüismo en la Comunitat, con especial atención al inglés y a la libre elección de la lengua". Cantó ha celebrado que "parece que la cosa empieza a ponerse en marcha y se levanta el veto de Podemos".