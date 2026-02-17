Capella de Ministrers rinde homenaje en un disco a San Francisco de Asís en el 800 aniversario de su muerte

Carles Magraner - JAVIER FERRER

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La formación de música antigua Capella de Ministrers ha publicado 'San Francesco, giullare di Dio (San Francisco, juglar de Dios)', un trabajo en el que la formación valenciana, dirigida por Carles Magraner, recupera un repertorio, que glosa la vida de San Francisco de Asís (c.1181-1226) en el 800 aniversario de su fallecimiento, que circuló por Europa a partir del siglo XIII. El álbum incluye 17 obras y es el número 73 de un grupo musical, considerado como un referente nacional e internacional de la música histórica, con 39 años de trayectoria artística.

El trabajo, que se distribuye en más de 28 países y está disponible en diversas plataformas de todo el mundo y en la web de Capella de Ministrers, está dividido en seis bloques temáticos: Cantico delle creature; Sole; Luna, vento, stelle; Aqua, focu; Terra; y Morte & Vita que reflejan el espíritu franciscano en la Edad Media, e incluye obras del compositor alemán Julián de Espira (Julianus Teutonicus), en un oficio completo en forma de extenso poema, Alfonso X el Sabio y del propio San Francisco de Asís en dialecto umbro.

Carles Magraner subraya, en un comunicado, que este disco "hilvana algunas de las piezas musicales que retratan de manera sonora historias y leyendas vinculadas con el Santo y la Orden y su espíritu en la música medieval, relacionando diversas músicas de los siglos XIII y XIV vinculadas al entorno franciscano" y al propio religioso, "un santo querido por católicos, protestantes, no pocos ortodoxos y también por muchos no cristianos".

El violagambista y musicólogo pone de manifiesto que "numerosos tratados sobre canto han sido obra de franciscanos, que realizaron importantes contribuciones a la teoría y práctica musical medieval", y asegura que se puede comprobar "la influencia en el repertorio alfonsí; si San Francisco de Asís es el juglar de Dios y de la Virgen, conocido por cantar las maravillas de la creación y predicar a todas las criaturas; en las Cantigas de Santa María, Alfonso X el Sabio alaba a Dios por medio de su madre y se posiciona a sí mismo como el trovador de la Virgen".

Para esta producción, Magraner (violas y dirección) ha contado con reconocidos músicos como Eduard Navarro (chirimía, cornamusa y cítola), Robert Cases (arpa, cítola y laúd), Jota Martínez (organistrum, zanfoña, cítola, laúd, tamburello y bendir), Miguel Ángel Orero (tintinnabulum y percusiones); y el grupo AVocal CdM, compuesto por Carmina Sánchez, Laia Blasco e Iris Miralles (sopranos), Marcel Jorquera, Pablo León Sainz de Robles y Ángel Chirinos (altos), Carlos Arturo Gómez, Álvaro Soto y Jose Vicente Balaguer (tenores), Antonio Sabuco y Alejandro López (barítonos).

El trabajo discográfico 'San Francesco, giullare di Dio', editado por el sello CdM, toma el nombre de la película homónima de Roberto Rossellini, coescrita por Federico Fellini y Brunello Rondi, basada en dos libros: Fioretti di San Francesco [Las florecillas de San Francisco] de Ugolino Brunforte y La vita di frate Ginepro [La vida del hermano Junípero] de Giorgio Petrocchi, que relatan la vida y obra de San Francisco de Asís y los primeros franciscanos.

El CD fue grabado por Jorge Bastidas (dbc estudios) ingeniero de sonido, mezclas y edición, en la Iglesia de Santa María de Requena (Valencia).