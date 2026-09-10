Capilla (UPV) reivindica el papel de la universidad en la "soberanía tecnológica" y guiar la IA con capacidades humanas

Acto de apertura de curso de la Universitat Politècnica de València. - GVA

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José E. Capilla, ha reivindicado el papel de la universidad para lograr la "soberanía tecnológica" de Europa en un contexto en el que la inteligencia artificial (IA) plantea nuevos desafíos que deben suponer que la tecnología sea guiada "capacidades genuinamente humanas".

Así lo ha aseverado el máximo responsable de la Politècnica valenciana en el acto de apertura del curso 2026-2027, celebrado este jueves en el Paraninfo y que ha contado con la presencia de autoridades políticas, académicas y de diversas instituciones de la sociedad valenciana.

Precisamente, el rector Capilla ha centrado buena parte de su intervención en subrayar "la rápida evolución de la inteligencia artificial". "Los mismos modelos de IA que pueden ayudarnos a analizar información, automatizar procesos o mejorar la investigación, pueden usarse para automatizar ataques, explotar vulnerabilidades o multiplicar las capacidades de la ingeniería social", ha expuesto.

No obstante, ha señalado que no hay que "demonizar la tecnología", sino "comprenderla, conocer sus capacidades y sus límites, establecer controles adecuados, proteger los datos y formar a las personas para que sepan identificar y prevenir sus usos maliciosos". "La ciberseguridad --ha continuado-- exige tecnología, pero también criterio, ética, gobernanza y una cultura institucional".

En este punto, el rector ha remarcado que "Europa necesita más ciencia de vanguardia, más innovación y mayor capacidad para transformar el conocimiento en economía y bienestar". Y se ha mostrado convencido de que "tenemos los mimbres para trabajar en pro de la recuperación de la soberanía tecnológica".

Capilla ha llamado a no olvidar que "lo que la sociedad necesita hoy de nosotros es más de lo que ahora hacemos y que va a requerir cambios profundos". "No olvidemos --ha apuntado-- que la inteligencia artificial está transformando el conocimiento y las profesiones".

Por ello, a su parecer, "hay que reconsiderar la formación impartida y hasta los propios perfiles de lo que la sociedad va a necesitar muy pronto". "Hoy, un profesional experimentado con un adecuado dominio de las herramientas de inteligencia artificial generativa puede multiplicar de forma extraordinaria su capacidad para abordar determinadas tareas con ganancias de productividad que hace apenas tres años eran inimaginables".

"Y nuestra respuesta a esta transformación no puede limitarse a incorporar nuevas herramientas. Debemos reforzar la calidad de la formación y aquellas capacidades genuinamente humanas que serán todavía más valiosas en el futuro, como el pensamiento crítico, la creatividad, el criterio ético y la capacidad de relacionarnos y trabajar con otras personas", ha abogado.

También ha instado a que la universidad siga siendo "un espacio de libertad académica, de contraste de ideas y de búsqueda del conocimiento basado en la evidencia". Especialmente, ha apostillado, en un tiempo en el que distinguir conocimiento, información y verdad "resulta cada vez más complejo". "La inteligencia artificial debe ampliar nuestras capacidades, no sustituir nuestra responsabilidad de pensar, decidir y actuar como personas", ha aseverado.

Para "responder a todos estos retos", Capilla ha resaltado la necesidad de "actuar tanto sobre nuestro marco interno como sobre el externo, aunque este en muchos aspectos escapa de nuestra capacidad".

El rector ha remarcado que su compromiso y el de su equipo "será siempre mejorar las condiciones de nuestra plantilla, hacer posible la promoción merecida y trabajar para ofrecer oportunidades futuras también a quienes se forman como investigadores en la UPV".

Aquí ha puntualizado que "seguimos necesitando un marco legislativo que facilite la transformación que requiere nuestra adaptación a los nuevos escenarios". A juicio de Capilla, "la LOSU no ha logrado resolver buena parte de los problemas estructurales que el sistema universitario español arrastra desde hace décadas".

Y ha alertado: "La situación se agrava y esto está ligado a que se aborde el problema de la financiación del sistema universitario público español, con una referencia verdaderamente comparable, el PIB nacional".

El rector, que ha incidido en la importancia de contar con "suficiencia y estabilidad", ha reclamado la aplicación de "mecanismos estatales que contribuyan a garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades entre territorios" y ha agregado que, "desde luego, tomando el PIB como referencia, la Comunidad Valenciana sería uno de esos territorios que necesita reequilibrios".

Además, ha agradecido a la Generalitat Valenciana, representada en el acto por el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, Pepe Díez, "el esfuerzo que se está realizando y que nos va a permitir -entre otras muchas cosas- reforzar nuestro objetivo de captación de talento". También las modificaciones de la legislación ambiental y de ordenación del territorio en la Ley de presupuestos que va a favorecer el inicio de actuaciones urgentes en materia de infraestructuras.

"POLARIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL"

Por otro lado, ha dicho que, como universidad, la UPV no puede ignorar "un contexto de creciente polarización política y social". "Más que nunca, las universidades debemos contribuir a preservar espacios de convivencia entre personas que piensan de forma diferente, el respeto a las instituciones, a las minorías y a las reglas compartidas que sustentan nuestras democracias", ha proclamado.

Capilla ha aprovechado el discurso para recalcar que los números de la UPV siguen creciendo y ha llamado la atención sobre un dato: un total de 13.000 personas integran la lista de espera para estudiar un grado en esta institución.

Además, ha recordado el inicio de las clases en el primer centro universitario de una universidad española ubicado en China, el Beihang Valencia Polytechnic Institute en Hangzhou, y, como guiño a los estudiantes internacionales, el rector ha incluido el chino mandarín en su discurso por primera vez, junto al español, el valenciano y el inglés.

Por su parte, el conseller Pepe Díez ha alabado a la UPV por ser "punta de lanza a la hora de consolidar el territorio como uno de los más atractivos del mundo para invertir y crear riqueza".

El representante del Consell ha enfatizado que el "hito más relevante de esta legislatura en materia universitaria tiene nombre propio: el Plan Plurianual de Financiación 2026-2029, firmado en el año 2025 por unanimidad de las cinco universidades públicas", cuyos efectos "ya son tangibles".

Igualmente, el vicepresidente ha afirmado que, en el ámbito de la ciencia e investigación, la Generalitat "ha pasado de una suma de programas a una estrategia" que se plasmará antes de que finalice el año en el Plan 2030 de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico de la Comunitat Valenciana".

La lección inaugural la ha impartido el catedrático del Departamento de Comunicaciones Manuel Esteve Domingo, que ha sostenido que la ciberseguridad y la ciberdefensa son "cosa de todos los ciudadanos porque las amenazas son compartidas entre los sistemas civiles y militares".

Esteve ha tenido un recuerdo para "las personas que están sufriendo un ataque de guerra híbrida en Ceuta", porque, según ha dicho, le gusta "acercar la universidad a la sociedad y la sociedad a la universidad".