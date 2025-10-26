La capitalidad española de la gastronomía subraya el protagonismo de Alicante en la feria Gastrónoma - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alicante acude a la Feria del Mediterráneo 'Gastrónoma' el próximo martes 28 de octubre en València como capital Española de la Gastronomía 2025, con un programa especial organizado en el estand L'Exquisit Mediterrani y en el espacio de Pan de verdad.

La concejala de Hostelería en el Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, ha resaltado que la ciudad este año "tiene especial protagonismo como Capital Española de la Gastronomía" y "mostrará la excelencia de sus cocineros y restaurantes en este escaparate que es uno de los más importantes del mediterráneo con la excepcional calidad de los productos y cocina".

El consistorio ha informado en un comunicado de que, a través de la concejalía de Hostelería, ha preparado este programa que se iniciará el 28 de octubre a las 10.30 horas, en el espacio de Pan de verdad, con una masterclass a cargo de Jorge Guardiola. El horno tradicional Hermanos Guardiola fue fundado en 1972 y cuenta con siete establecimientos en la ciudad de Alicante.

El horno Guardiola fue el ganador el pasado fin de semana del premio de la mejor coca de mollitas de Alicante, y llevará a la feria también una degustación de coca de mollitas tradicional y con chocolate.

Sobre las 14.00 horas, en el escenario central de L'Exquisit Mediterrani, el chef Nanín Perez, del restaurante Plëgat, realizará un showcooking con cuatro propuestas elaboradas con tesoros de esta tierra y mar. En su menú 'Alicante Capital Española de la Gastronomía 2025' cocinará un salmonete de caldero de Alicante, cocido frio de Santa Pola, tartar de salchicha de pinoso y una coca con tonyina de almadraba.