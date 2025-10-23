Caramelos y decoración centran la campaña comercial de Halloween del Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante presenta el programa de las jornadas de dinamización comercial de Halloween en plazas y barrios - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado este jueves el programa de la dinamización comercial de Halloween que se va a celebrar en la plaza de San Blas, Navarro Rodrigo, Poeta Quintana y el barrio de La Florida y Ciudad de Asís el 31 de octubre, de 17.00 a 20.00 horas, junto con las asociaciones de comerciantes.

Las actividades, disfraces, música, reparto de caramelos, animación y cuentacuentos buscan generar "un ambiente festivo" y con los comercios decorados "se llenarán las calles de la ciudad la próxima semana para incentivar las compras del comercio de proximidad y fomentar así la participación en estas iniciativas", según ha informado el consistorio en un comunicado.

Las dos jornadas de la plaza de San Blas y de Navarro Rodrigo darán comienzo con talleres terroríficos, atracciones, realidad virtual 4D, caramelos, 'photocall' 360, juegos, actividades con animaciones y música, dirigidas sobre todo al público infantil al que el consistorio ha animado a acudir disfrazado con el objetivo de "atraer clientes a las zonas comerciales de la ciudad".

Asimismo, en el barrio de Benalúa, en la plaza de Navarro Rodrigo, durante la tarde del día 31 se ha organizado una fiesta a la que se han sumado "centenares" de comercios que podrán visitar las familias para pedir caramelos. También tendrán "ofertas y promociones", así como un programa de talleres y dinamización.

LA FLORIDA, CIUDAD DE ASÍS Y QUINTANA

Por otro lado, la Asociación de Comerciantes Unidos de Alicante (ACUA) y Unión Gremial ha convidado a la "ruta terrorífica comercial de Halloween" por los comercios de los barrios de La Florida y Ciudad de Asís el 31 de octubre, de 17.00 a 19.30 horas.

Los comerciantes, junto el Ayuntamiento de Alicante, han preparado una fiesta para "pasar una tarde de miedo", con diversas actividades, caramelos "para todos" y una ruta de 40 comercios y locales del barrio de La Florida.

Además, se celebrará la "tradicional y esperada" fiesta de Halloween con una jornada festiva el mismo día, de 18.00 a 21.00 horas, en la calle Poeta Quintana, con talleres de monstruos, bailes, coreografías, cultura, gastronomía, caramelos, espectáculos de monstruos vivientes y magia.

La concejala de Comercio, Lidia López, que ha presentado en San Blas los carteles de esta iniciativa, ha señalado que "estas acciones se realizan dentro del plan de dinamización que pivota en diversas plazas de la ciudad, con actividades para los más pequeños y mucha diversión de la mano de las asociaciones que instalarán mesas informativas para dar a conocer el comercio de barrio y fomentar el consumo en los establecimientos de cercanía".

De esta manera, López ha manifestado que "con estas iniciativas se busca que las familias puedan sentirse parte del barrio y disfruten de un día de ocio en las plazas", así como "el apoyo al comercio local, que es parte importante de la vida en la ciudad". "Esperamos que estas jornadas tengan muy buena aceptación y sean un éxito", ha concluido.

La presidenta de la Asociación de Comerciantes de San Blas, Teresa Uriarte, también ha invitado a la población a participar en la jornada y ha subrayado que "se ha organizado en la nueva plaza del barrio una gran fiesta del comercio para todos, con regalos y una tarde muy divertida".

En esta línea, Uriarte ha indicado que la finalidad es "dar vida al barrio y fomentar las compras" y ha aseverado que estas iniciativas, además de "dinamizar el comercio de proximidad, sirven para unir más".