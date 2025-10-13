Carcaixent sufrió el "colapso" del alcantarillado con la lluvia de este domingo: "El mercado era un lago"

Bernabé pide "mucha precaución" y seguir las recomendaciones de los organismos oficiales

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Carcaixent sufrió este pasado domingo el "colapso" del alcantarillado por la fuerte lluvia que cayó, por lo que el Ayuntamiento trabaja en limpiar el exceso de aguas fecales y suciedad de las calles.

"Fueron tantos los litros que cayeron por metro cuadrado en una hora que colapsó el alcantarillado en el centro el casco urbano, en las dos grandes avenidas de Carcaixent. El mercado era un lago", ha recordado la alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, en declaraciones a los medios.

La primera edil ha lamentado que el alcantarillado de la ciudad se vio colapsado este domingo a pesar de que "ya estaba limpiado en previsión este verano y que después de la última alerta naranja también se volvió a repasar por si ocurría esto".

Según ha explicado, este fin de semana ha sido "duro" en Carcaixent y "ha costado mucho que bajara el agua porque no cesaba de llover": "Ahora es un día muy complicado en el que estamos trabajando desde buena mañana, limpiando todo el exceso que ha sacado el alcantarillado, toda la suciedad".

Además, ha indicado que, al colapsar el alcantarillado, "incluso hay un problema de salubridad", por lo que el Ayuntamiento ha contratado de emergencia "una limpieza exhaustiva para poder desinfectar las aguas fecales y animales muertos que han salido de las alcantarillas".

De cara a las próximas horas, Almiñana ha señalado que en Carcaixent están "preocupados" por la lluvia, ya que este municipio se ve afectado por inundaciones cuando cae mucha agua en el barranco de Barxeta y en el río Júcar. "Siempre estamos pendientes, con la vista en los dos lados", ha explicado.

"EN LA RIBERA TODOS LOS ALCALDES TENEMOS UN MÁSTER EN ESTO"

"En la Ribera todos los alcaldes tenemos un máster en esto", ha destacado respecto a la afectación de la lluvia en esta comarca, que ya se vio afectada en la catastrófica dana del pasado 29 de octubre.

Es por eso que ha explicado que el Ayuntamiento de Carcaixent "activa el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) en preemergencia cuando anuncian que en dos semanas puede haber una dana", tras lo que se van adoptando medidas en función de la alerta meteorológica.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha visitado este y otros municipios afectados por las lluvias, ha pedido "mucha precaución" a la ciudadanía ante la previsión meteorológica "muy inestable", además de seguir las indicaciones de los organismos oficiales como el 112 y agencias como la Aemet.

DESVÍO DE LA SALETA

Previamente, Bernabé ha visitado junto al alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, las zonas más afectadas por el temporal causado por la dana Alice. Allí ha revisado el inicio de las obras que empezaban este lunes en el barranco de la Saleta, unas actuaciones de emergencia que se llevan a cabo por parte del Ayuntamiento con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Cuentan con una inversión de casi 90 millones de euros para el desvío del barranco en Aldaia, con la previsión de licitarlas entre finales de 2025 y principios de 2026.

La responsable estatal ha destacado "la importancia de conocer de primera mano" las consecuencias de las lluvias y ha reiterado "el compromiso del Gobierno de España con las localidades afectadas". Durante este lunes visitará otros municipios que están recogiendo lodo, barro y agua en algunos puntos de las ciudades o de los polígonos industriales.