El cardenal Antonio Cañizares evoluciona favorablemente y abandona el hospital tras casi dos semanas ingresado

Archivo - El Cardenal Antonio Cañizares - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cardenal Antonio Cañizares evoluciona "favorablemente" y ha recibido este martes el alta hospitalaria tras permanecer ingresado durante casi dos semanas, según han informado desde el Arzobispado de Valencia.

Tras abandonar el hospital, el cardenal se ha trasladado a su residencia habitual, desde donde "seguirá recibiendo la atención médica que necesita", han precisado las mismas fuentes.

Desde la Archidiócesis han aprovechado para agradecer "las oraciones y muestras de afecto recibidas" y han pedido a los fieles "que continúen orando por su plena recuperación".

Antonio Cañizares Llovera fue hospitalizado el pasado 7 de agosto debido a su "delicado estado de salud". Entonces, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, pidió a los fieles "que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor".

Nombrado por el papa Francisco, Cañizares tomó posesión el 4 de octubre de 2014 y fue arzobispo de València hasta octubre de 2022.