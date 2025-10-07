Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante recibe el premio Gastro Cinema de 2025

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante recibirá el premio Gastro Cinema de 2025 como reconocimiento a su "trabajo e implicación" en beneficio de la gastronomía local, según ha trasladado este lunes la organización del evento.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentado los detalles de este galardón, que reconoce a asociaciones, entidades y empresas ejemplares "por su labor en pro del bienestar y desarrollo social".

La Diputación de Alicante ha explicado en un comunicado que impulsa este premio, que se enmarca en el festival de cine y gastronomía, Gastro Cinema, "un prestigioso certamen que se ha consolidado como un evento de referencia a nivel nacional y que, en su séptima edición, se desarrollará del 18 al 23 de octubre con un amplio programa de actividades que incluye la proyección de películas en el MARQ, degustaciones, catas y conferencias".

"Para la Diputación es un orgullo respaldar este tipo de iniciativas e ir de la mano de este premio que en esta edición ha reconocido la encomiable labor de Cáritas y su empeño en promover la dignidad humana y la justicia social, siempre con el foco puesto en las personas", ha manifestado el diputado, quien ha estado acompañado por el director del festival, Vicente Seva, y por el director de Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante, Víctor Mellado.

Por su parte, Seva ha recordado que este reconocimiento se une al del resto de premiados en anteriores ediciones, como Chocolates Marcos Tonda, APSA o Alicante Gastronómica Solidaria: "El premio de este año se entregará a Cáritas Diocesanas de Orihuela-Alicante durante el transcurso de la Gala de Clausura del Festival que tendrá lugar el jueves 23 de octubre en el Teatro Principal de Alicante".

Como ha explicado Mellado, "la misión de Caritas Diocesana de Orihuela-Alicante, que este año conmemora su 60 aniversario, trabaja cada día al lado de las personas más vulnerables" de la sociedad".

"Su labor se concreta en proyectos de acogida y acompañamiento, apoyo en la búsqueda de empleo, programas de formación, acceso a una vivienda digna, cobertura de necesidades básicas y espacios de encuentro que fortalecen la convivencia", ha apuntado la Diputación.

Además, ha continuado, "la entidad impulsa iniciativas específicas con mujeres, personas migrantes, familias en exclusión y personas sin hogar, ofreciendo no solo ayuda inmediata, sino procesos que generan autonomía, participación y esperanza", y "su acción combina la atención directa con la denuncia de las causas de la pobreza, promoviendo cambios sociales y defendiendo los derechos de quienes más sufren".

"COMPROMISO" DE LA DIPUTACIÓN

Navarro ha reiterado el "compromiso" de la Diputación de Alicante con el festival Gastro Cinema: "Nos ayuda a situar a nuestra provincia como epicentro del ámbito cultural, turístico y gastronómico y que nos permite poner en valor el talento que existe en nuestra tierra".