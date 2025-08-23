Carla Serrano: "Si se engrandece el sentimiento por encima del contexto en el arte se banaliza la historia"

La divulgadora detrás de @la.inercia, residente en Valencia, publica su primer libro: Una historia del arte MUY RÁPIDA'

VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

A Carla Serrano el nombre de 'La Inercia' le vino sin pensarlo. Cuando empezó a publicar contenido en redes sociales hace dos años, lo hizo para salir de su rutina de trabajo o, como ella lo llamaba, "la inercia en la que estaba metida". Aquel proyecto acabó convirtiéndose en uno de los perfiles de divulgación de historia del arte más populares y le ha llevado ahora a escribir su primer libro 'Una historia del arte MUY RÁPIDA', en alusión a su forma de difundir su pasión. No obstante, considera: "Si se engrandece el sentimiento por encima del contexto en el arte se banaliza la historia".

Carla Serrano, @la.inercia en redes sociales, es una historiadora del arte residente en Valencia que en su tiempo libre se encarga de publicar tanto en Instagram --248.000 seguidores-- como en TikTok --55.000-- pequeños vídeos donde cuenta anécdotas, desmonta mitos y explica aspectos de la historia del arte "muy rápido".

"Hablo muy rápido y la gente siempre me comentaba en los vídeos que hablara más lento. En lugar de tomármelo como una lección, me lo tomé a broma y empecé a decir en mis vídeos 'y te lo voy a contar muy rápido'. A partir de ahí, es mi seña de identidad e ir mucho al grano", explica la creadora de contenido en una entrevista a Europa Press.

A partir de un análisis del 'Jardín de las Delicias' de El Bosco, que funcionó "mucho mejor" que el resto de contenidos, su novia le animó a seguir haciendo videos que "poco a poco se viralizaron, con 400.000 visitas algunos, hasta que publiqué uno sobre diferenciar estilos arquitectónicos y de repente tenía 30.000 seguidores más", continua.

Aun a día de hoy, Serrano se sorprende de los resultados que tiene su cuenta, con la que inicialmente quería "reírse" un rato "y no perder el contacto con el arte", pero sin el objetivo de dedicarse a ello.

ACCESIBILIDAD Y SENCILLEZ: ¿BANALIZACIÓN DEL ARTE?

Mucha gente acude a su perfil buscando la "inercia" de sus vídeos. Desde personas más mayores a las que les interesa la historia del arte pero que no pudieron estudiarla, pasando por profesores y profesoras, de Historia del Arte en el instituto, hasta jóvenes que también se ven interesados por las temáticas que cuenta. La mayoría de estos, cerca de un 60%, son mujeres.

"Lo que pretendo con mi contenido es que sea accesible para todo el mundo, siempre voy a intentar hacerlo todo lo más sencillo posible. Puede ser que al hacerlo me coma alguna información que era importante, pero lo detecto y lo rectifico. Errores cometo muchos siempre, pero intento adaptarlo todo para que tenga el mayor rigor y objetividad. Al final lo que quiero es crear vídeos didácticos", explica.

Serrano reconoce con orgullo que algunas profesoras le han escrito para decirles que han proyectado sus vídeos en clases de instituto. Pero también admite que, aunque son pocas, las críticas negativas existen.

"Hay cierto rango academicista en todo esto y hay gente que nos ve como personas que banalizan el arte y su historia, cuando realmente no es así, sino que queremos explicarla de forma didáctica y accesible para que la gente aprenda", destaca, al tiempo que defiende que "cada formato tiene su lenguaje y el de las redes sociales es este, debemos partir del entretenimiento".

En su primer libro, 'Una historia del arte MUY RÁPIDA' de la editorial Penguin Random House, con el que cumple un sueño, Serrano hace un resumen de toda la historia del arte desde las pinturas rupestres hasta el mural y la performance, pero siempre con un toque de humor y sencillez.

Tal y como explica la autora "es un libro de iniciación para gente que tiene curiosidad y que quiere aprender sobre historia del arte de una forma más sencilla. Al final lo resumo todo mucho, pero claro, el objetivo era iniciar a la gente y que sepan que el arte forma parte de un contexto".

La única pauta que le dieron en la editorial era que la obra se pareciera mucho a sus redes sociales. Por ello, se pueden encontrar diversas muletillas como la de "periodo croqueta" para hablar de algo que le gusta a todo el mundo, bromas, chistes y comparaciones a elementos de la cultura popular como Eurovision, personajes como Regina George de la película 'Chicas Malas' o series de televisión como 'Juego de Tronos'.

"Las utilizo como reglas mnemotécnicas, y funcionan. Traer las cosas a tu terreno y hacer comparaciones viables que las acercen a nuestro contexto aporta mucho y hace que nos acordemos más fácilmente de todo", relata.

ARTISTAS OLVIDADAS: "CADA AÑO AUMENTA LA DEUDA"

Tanto en este libro como en su perfil, Serrano habla en varias ocasiones de artistas mujeres olvidadas durante su periodo histórico y considera "imprescindible" recordarlas cuanto antes. "Cada año que pasa es más importante que el anterior, porque cada año tenemos una deuda todavía mayor con las artistas olvidadas", señala.

"El arte se tiene que empezar a entender con la realidad encima de la mesa, una realidad donde también existían las mujeres que cambiaron paradigmas enteros y que se han olvidado. Son figuras que hay que revisitar y revisionar y hay que hacerlo ya. Es el momento de sacarlas a la luz y enseñar a las niñas de ahora que hay referentes femeninos muy importantes en el arte", ha expuesto.

Para Serrano, la razón de ser de su libro y de su perfil es, en gran parte, luchar contra la idea de que "el arte no hay que explicarlo, solo hay que sentirlo". "Esto es peligroso porque automáticamente sugiere que toda la historia del arte no es válida. Claro que hay que explicar el arte, porque el arte es una forma de expresión, son muchos lenguajes entrecruzados y esto de que solo hay que sentirlo es absurdo", apunta.

"Si no conoces el contexto de la obra no te puedes emocionar porque estas viendo el cuadro con tus ojos del siglo XXI. Si se engrandece el sentimiento por encima del contexto, estamos banalizando la historia y la obra", añade.

Serrano espera ampliar los contenidos de sus redes sociales a otras expresiones culturales como cine y diseño gráfico, pero reflexiona sobre su papel como divulgadora dentro de las plataformas, ya que es consciente del impacto negativo de estas en el pensamiento crítico y lento.

"El cambio de la tecnología nos está empujando a respuestas más inmediatas, y es una pena que se pierda ese pensar más crítico y reflexivo, pero también tenemos que estar dentro de las redes sociales y ofrecer respuestas rápidas de calidad. La cultura no ha de perderse, sino adaptarse a los nuevos tiempos para crear ambientes críticos donde los divulgadores colaboremos y crezcamos", finaliza.