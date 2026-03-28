Carles Esteve, nuevo portavoz de Iniciativa-Compromís - INICIATIVA-COMPROMÍS

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iniciativa-Compromís ha celebrado este sábado en València su 7º Congreso en el que la formación ecosocialista ha renovado su dirección con la elección de Carles Esteve como nuevo portavoz y ha aprobado la ponencia política, la estatutaria y la de alianzas que marcarán el rumbo del partido en los próximos años.

Sin embargo, la intervención de Mónica Oltra ante los asistentes en la que ha aceptado el reto lanzado por su partido de convertirse en la próxima alcaldesa de València ha sido el "punto álgido" del cónclave, señalan desde Iniciativa-Compromís en un comunicado. "Es momento de romper con la oscuridad. Vengo con tres heridas, la de la muerte, la vida y la del amor, pero hoy no puede ganar la muerte, hoy gana la vida y el amor y sí, acepto el reto, podéis contar conmigo", ha expresado Oltra.

Los diputados Aitana Mas y Alberto Ibáñez han hecho balance en el Congreso sobre sus cuatro años como portavoces del partido, el día en que ha terminado su mandato. En sus discursos ambos se han dirigido a Oltra, para remarcar el camino recorrido juntos y la necesidad de su regreso a la primera línea. "Mónica, nos hemos reconocido en el dolor, en el miedo, pero también en la empatía y el empuje. No vamos a dejar que ganen. Nunca caminarás más sola. Aquí tienes a tu familia y ahí fuera tienes a un pueblo que reconoce en ti la revolución que necesita. Muchas gracias", han sido las palabras de Mas.

Por su parte, Ibáñez ha expresado: "Querida Mònica, compañera, necesitamos que des un paso adelante. Necesitamos que aceptes un nuevo reto. Necesitamos que aceptes encabezar una candidatura de izquierdas, amplia, plural, a la alcaldía de València. Querida compañera, es un paso que no harás sola, lo harás acompañada, lo harás protegida y no sólo con el escudo de tu partido. Con muchos escudos plurales, distintos".

En cuanto a la ponencia política Iniciativa-Compromís se ha puesto como objetivo "recuperar un dibujo de vida realista que atienda necesidades cotidianas y combata frustraciones contra un sistema capitalista individualista y contaminante". "Queremos centrar todos nuestros esfuerzos en garantizar condiciones para una vida no sólo digna, sino buena, cómoda y feliz. En definitiva, una economía en la que nadie tenga que penar para llegar a fin de mes, con unos servicios públicos fuertes, un bienestar democratizado y comodidades accesibles", remarcan desde Iniciativa-Compromís.

En cuanto a la ponencia de alianzas, el partido ecosocialista ha aprobado incidir en "el trabajo en favor de la máxima unidad electoral de las izquierdas sociales, feministas, verdes y valencianistas en cada cita con las urnas". En el actual escenario político, prosiguen, "marcado por el intento de hegemonía de la derecha y la extrema derecha, la construcción de esta unidad se torna más necesaria que nunca para garantizar la defensa de los derechos ciudadanos".

"SI COMPROMÍS FUNCIONA, SI COMPROMÍS GANA"

Por último, el Congreso ha elegido la nueva dirección de Iniciativa-Compromís, los miembros de la Mesa Nacional y el portavoz de la formación, Carles Esteve, única candidatura presentada.

En su discurso como portavoz, con que se ha cerrado el Congreso Esteve ha incidido en que, a pesar de todo, sus predecesores dejan un partido más fuerte y en la necesidad de culminar, con los socios de coalición, el proceso que lleve en Compromís a constituirse en una federación de partidos.

"Si Compromís funciona, si Compromís gana, mejorará la vida de los cinco millones de valencianos y valencianas", ha enfatizado Esteve, quien ha añadido que "hacen falta políticas valientes desde los gobiernos contra la acumulación de la riqueza, para no dejar ganar a ese 1 por ciento de espoliadores".

El nuevo portavoz ha acabado dirigiéndose directamente a Mónica Oltra para explicarle que "tenemos que asumir que las normas de la democracia han cambiado y no han cambiado con votos, han cambiado por imposición". "Como las normas han cambiado, el partido se tiene que preparar y el día que toque nadie se quedará a solas. Iniciamos un camino que no sabemos donde nos llevará, hoy hemos sido muy valientes, os pido que mañana seamos también inteligentes y no dejamos a nadie a solas. Venden curvas, pero hay partida", ha zanjado.