Carlos Núñez, Rafa Sánchez, Sidonie, El Diluvi y Tardor, este verano en las Nits al Castell de Xàtiva

VALÈNCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Carlos Núñez, Rafa Sánchez, Sidonie, El Diluvi y Tardor componen el cartel de Nits al Castell de Xàtiva 2026. El festival volverá a la fortaleza setabense en julio y las entradas se podrán adquirir a partir del próximo martes 3.

Durante la presentación se ha puesto en valor la consolidación del festival como un referente musical y patrimonial, así como la apuesta por una programación diversa, de calidad y pensada para todos los públicos, con artistas de trayectoria consolidada y propuestas arraigadas al territorio, informa el consistorio.

"Nits al Castell representa un producto cultural y turístico de primer nivel que conjuga nuestro patrimonio excepcional con una programación musical diversa y de calidad, pensada para todos los públicos", ha expresado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, además de destacar la capacidad del festival para atraer visitantes y generar experiencias vinculadas a la ciudad. "Nits al Castell ofrece una experiencia única y mágica que solo se puede vivir en un entorno como nuestro castillo medieval, combinando historia, música y un escenario incomparable", ha añadido la concejala de Turismo, Raquel Caballero.

El director artístico del festival, Rafa Jordán, ha remarcado que la programación mantiene la línea de éxito de los últimos años, "con una combinación equilibrada de artistas consolidados y propuestas valencianas, siempre con la voluntad de vincular el festival con el gran valor patrimonial y cultural que representa el Castell de Xàtiva".

Los integrantes de El Diluvi, Flora Sempere y Andreu Ferré, han expresado su emoción por formar parte del cartel: "Volver a los escenarios y hacerlo en Xàtiva, en un espacio tan emblemático, es un privilegio y un hito muy especial dentro de esta nueva etapa del grupo". También han agradecido la confianza del festival por contar con ellos en una edición tan significativa.

PROGRAMACIÓN

Nits al Castell se abrirá el sábado 4 de julio con la actuación de Carlos Núñez, considerado uno de los mejores gaiteros del mundo. Su propuesta musical, que fusiona tradición y modernidad, convertirá el Castell de Xàtiva en el escenario de un viaje sonoro cargado de emoción y energía.

El 11 de julio será el turno de Rafa Sánchez, líder y voz histórica de La Unión, que ofrecerá un espectáculo audiovisual con un recorrido por los grandes éxitos que han marcado a varias generaciones del pop estatal.

La programación continuará el 18 de julio con Sidonie, que presentará su nuevo proyecto discográfico 'Catalan Graffiti', el primero de su carrera íntegramente en catalán, iniciando así una nueva etapa creativa que también llegará al público de Xàtiva.

El festival se cerrará el 24 de julio con una noche muy especial protagonizada por dos grupos valencianos referentes en los últimos años: El Diluvi, que celebra su regreso a los escenarios tras un tiempo de pausa, y Tardor, que retoma su camino con una formación renovada y un sonido más maduro, en una velada que promete ser una de las más emotivas de la edición.

Las entradas saldrán a la venta el próximo martes a las 11 horas, con un precio único de 20 euros, a través de la plataforma 'entradas360.com'. el mismo día, a partir de las 11 horas, se ofrecerá atención presencial para la venta de entradas en la Oficina de Turismo de Xàtiva.

Todos los conciertos comenzarán a las 23 horas. El acceso al recinto se realizará exclusivamente mediante autobús lanzadera, con salida desde la plaza de l'Espanyoleto entre las 20 y las 22 horas. El acceso al patio de butacas estará abierto de 22 a 23 horas. El público podrá disfrutar de una zona de pícnic con servicio de barra situada en la plaza de armas del castillo, abierta desde las 20 hasta las 23 horas, con el fin de completar la experiencia antes de los conciertos.