Carlos Sosa, Premi Llibertat d'Expressió: "Sin un medio de comunicación cómplice, los casos de lawfare no prosperarían"

Lamenta que el presidente Sánchez "haya actuado o vaya a actuar a raíz de que lo ha visto en sus propias carnes, en su propia casa"

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista canario Carlos Sosa ha asegurado que, "sin un medio de comunicación cómplice, los casos de lawfare no prosperarían", al tiempo que ha reivindicado que para acabar con los "pseudomedios" es "necesario el buen periodismo".

Así lo ha afirmado el director del diario digital Canarias Ahora en declaraciones a los medios con motivo de la concesión del Premi Llibertat d'Expressió 2024, que le otorga la Unió de Periodistes Valencians por ejercer el periodismo con "valentía" y ser un ejemplo de "dignidad profesional".

Concretamente, al periodista se le ha abierto juicio oral por la querella presentada por el juez Alba --condenado en firme por prevaricación, malversación y falsedad documental, a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por su conspiración contra la magistrada Victoria Rosell-- donde se le acusa de delitos de odio, acoso y revelación de secretos y se le impone una fianza de 422.500 euros.

Además, dicho juez pide para el periodista 23 años de prisión al considerar que sus informaciones sobre el caso en los digitales Canarias Ahora y eldiario.es, "invadieron su esfera privada y promovieron el odio contra él". La Fiscalía, en cambio, solicita el sobreseimiento del caso, puesto que no aprecia nada reprochable en las informaciones del periodista.

Sosa, quien ha dedicado su premio a los periodistas palestinos fallecidos durante la guerra, ha reconocido que recibir este premio de la Unió de Periodistes ha supuesto "un fuerte espaldarazo" para reafirmarse y seguir trabajando "en pro de la transparencia de lo público, en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda incansable de la verdad".

"A veces nos equivocamos pero tenemos la conciencia tranquila de que lo que tratamos de hacer es respetar los principios deontológicos de la profesión y luchar para una mayor transparencia de la sociedad democrática en la que vivimos", ha resaltado.

BÚSQUEDA DE LA VERDAD

En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el premiado ha destacado la importancia del periodismo para desmontar los bulos que "tanto nos preocupan hoy en día" y ha indicado que durante la "persecución" y "cacería" política que sufrió tanto él como la magistrada Victoria Rosell, el periodismo jugó un papel "determinante".

"No solo a favor del lawfair y a favor de la cacería, sino también en contra. A favor del lawfer porque no puede haber ninguna cacería de este tipo si no hay medios de comunicación cómplices que la amplifiquen, pero también hubo medios que jugaron un papel fundamental en contra del lawfare y en favor del esclarecimiento", ha relatado.

"Nuestro periódico luchó por buscar la verdad y la encontró en una grabación en la que un empresario pactaba con el magistrado corrupto cómo manipular una declaración judicial para tratar de ver que la magistrada Rosell, candidata de Podemos, era una corrupta", ha aseverado.

Respecto a su situación actual, el periodista ha señalado que están sufriendo la "venganza" de un magistrado y su esposa en lo que ha considerado como el lawfair "más escandaloso en Canarias y uno de los más escandalosos del país" llevado a cabo por una "mafia judicial".

"Fue una persecución, una cacería a una política que se presentaba por primera vez a las elecciones por Podemos, con la que se pretendía acabar con su carrera política, pero también profesional y con su vida personal, porque las acusaciones que se le atribuyeron fueron gravísimas", ha manifestado.

Preguntado por si considera que debería haber una regulación de las subvenciones públicas o la relación del poder político con este tipo de pseudomedios, el premiado ha señalado que le produce "un fuerte rechazo" que los poderes públicos intervengan en la regulación de la libertad de expresión o que determinen qué es un pseudomedio ya que considera que "no están para eso".

Asimismo, ha incidido en que sí debe haber una regulación en favor de la transparencia que "todos estamos obligados a exigir". "Tiene que haber transparencia en la inversión pública, en publicidad, en los medios, y objetividad en que los medios de comunicación reciban la inversión publicitaria que sea necesaria en base a sus audiencias, que es un dato que es objetivable, no hace falta inventarse ninguna auditoria de medios porque ya existen", ha subrayado.

"BÁLSAMO"

En este sentido ha asegurado que el buen periodismo es "un bálsamo para muchísimas cosas", entre ellas los bulos. Y ha insistido en que "para acabar con los pseudomedios es necesario el buen periodismo".

"El periodismo bien entendido y bien ejercido puede llevar a corregir estos defectos, desde luego con medidas que puedan hacer separar la paja del trigo y que las instituciones gobernadas por los partidos políticos sepan invertir los dineros de los ciudadanos, de los contribuyentes, de manera objetiva", ha argumentado.

Cuestionado por si lo ocurrido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estas últimas semanas ha podido darle más fuerzas para combatir la persecución judicial que están sufriendo, el periodista canario ha señalado que "siempre" tuvieron fuerza y que descubrieron lo que era el lawfare "mucho antes" que él.

En esta línea ha lamentado que Pedro Sánchez haya actuado o vaya a actuar "a raíz de que lo ha visto en sus propias carnes, en su propia casa".

"Esto viene ocurriendo siempre, algunas veces con más resonancia que otra, algunas veces con más éxito que otro, y lo lamentable es que hayamos tenido que esperar tanto a que se vea el presidente del gobierno implicado en un caso de estos, cuando por ejemplo, cuando irrumpió Podemos en el panorama político nacional conocemos montones de casos, pero claro, Podemos ponía en peligro el bipartidismo y todo el mundo miró para otro lado", ha afirmado.

Por otro lado, preguntado por el caso de la que fuera vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha indicado que es "verdaderamente lamentable" lo que sufrió ya que considera que finalmente se "consiguió acabar con lo que se pretendía, con su carrera política" y ha deslizado que "quizás el PSOE tiene que dar más explicaciones de las que dio".

Por su parte, el presidente de la Unió de Periodistes, Vicent Marco, ha puesto en relieve la figura de Carlos Sosa como "ejemplo de dignidad profesional" que ha sufrido un proceso judicial de lawfer por contar la verdad y simplemente informar.

LEY MORDAZA

"Es muy fácil atacar al mensajero, al periodista, perseguir a los informadores que hacen su trabajo, es mucho más fácil eso que perseguir al corrupto. Si nosotros que somos los que tenemos que contar lo que está pasando, con leyes como la ley Mordaza no podemos hacerlo, los corruptos tienen libertad para poder hacer y deshacer a su voluntad", ha subrayado.

En este sentido, Marco ha incidido en la importancia de recordar en el Día de la Libertad de Prensa y de la Libertad de Expresión "la necesidad de que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, estén bien dotados económicamente; que tengan tiempo los periodistas para trabajar; que no se sustituya el trabajo de los periodistas por las inteligencias artificiales y que no se aprueben leyes como la que se está tramitado sobre À Punt para "poder volver al modelo de Canal 9".

"Estaría muy bien que las instituciones apostaran por medios públicos de calidad, bien dotados económicamente, que se controlara y se persiguiera las noticias falsas por parte de la ley y se penalizaran los medios o periodistas que directamente se dedican a difundir mentiras", ha concluido.