'Carmen, nada de nadie' llega a Rambleta para contar la historia de una mujer que "eligió la libertad"

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rambleta de València acogerá el próximo viernes 21 de febrero 'Carmen, nada de nadie', una obra que transporta a la historia reciente de España, reviviendo la "excepcional" vida de Carmen Díez de Rivera, recordada como "musa de la transición" y jefa de gabinete de Adolfo Suárez.

Dirigida por Fernando Soto y escrita por Justo Tallón y Miguel Pérez García, esta producción ofrece el retrato de una mujer que "desafió su destino y dejó una huella imborrable en la política española: una mujer que eligió la libertad y brilló con luz propia", según ha indicado el espacio cultural en un comunicado.

Carmen Díez de Rivera "creció en un entorno privilegiado, pero decidió renunciar a los privilegios y a las convenciones de su tiempo para escribir su propia historia, enfrentándose a la soledad y la incomprensión que tantas mujeres de su generación padecieron por elegir la libertad".

La puesta en escena sumerge al público en los momentos "clave" de su trayectoria, marcada por su "incansable" lucha por la democracia durante la transición española. La historia está vertebrada en torno a los "frenéticos" días que precedieron a la legalización del Partido Comunista.

Por su memoria, pasarán sus batallas personales y políticas, rodeadas de algunos de los personajes "más influyentes de la historia" y momentos "trascendentales".

"Aquella chica rubia enamoraba a quienes la conocían de cerca. También la llamaron traidora, espía comunista y otras cosas terribles para tratar de amedrentarla, pero para una mujer que se había forjado en el dolor desde muy joven, rendirse nunca fue una opción", han destacado desde el espacio cultural.

"VALENTÍA Y DETERMINACIÓN"

La obra retrata a una mujer que, en uno de los períodos "más turbulentos" de la historia de España, se convirtió en un referente de "valentía y determinación". En su ascenso al poder y en su lucha por la democracia, Carmen vivió entre la admiración y el rechazo, la luz y la sombra, la fortaleza y la tristeza que la acompañó hasta el final.

El reparto está encabezado por Beatriz Argüello en el papel de Carmen, junto a Oriol Tarrasón, Ana Fernández y Víctor Massan, quienes trasladan al público a una época "crucial" en la que la política, la pasión y el sacrificio se entrelazan en un relato "inolvidable".

"Carmen es uno de esos seres humanos que no se han sometido (o al menos lo han intentado) y se han sacrificado por los demás, por conseguir un mundo más justo, entendido como una sociedad más empática. Esa lucha de Carmen es lo que me sedujo poderosamente", ha apuntado el director de la obra, quien ha agregado que "Carmen Díez de Rivera recoge con gran dignidad la tradición de Don Quijote, la de aquellas personas que invocan los principios más nobles de lo humano, sin importarles que otros puedan considerarlos locos o fuera de su tiempo. Porque la utopía no es solo posible, sino necesaria para caminar".

'Carmen, nada de nadie' permite hablar de una etapa "fundamental" de la historia reciente y de las personas que fueron protagonistas de aquellos días, y sobre todo "profundizar en una mujer que desafió las normas, que luchó sin descanso y cuyo legado sigue vigente en la memoria de España".