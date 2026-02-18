Carmen Ortí asiste a la inauguración en el IVAM de la nueva exposición ‘A media lumbre’ - GVA

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha asistido este miércoles a la inauguración de la nueva exposición del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) 'A media lumbre'. Una muestra que pone en valor la artesanía, los oficios y los saberes tradicionales a través de obras contemporáneas creadas con cerámica, barro, lana, textiles, esparto y otras fibras naturales.

La exposición presenta más de cuarenta piezas de 27 artistas y reivindica no solo la materialidad, sino también la tradición oral mediante la incorporación del sonido y los silencios como parte del recorrido, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Esta iniciativa, que parte del IVAM, se desarrollará también en instituciones culturales de Mallorca, Aragón y Cataluña, consolidándose como una red de diálogo entre prácticas artísticas, artesanales y comunitarias. La exposición incorpora además criterios de sostenibilidad en su producción, desde los materiales naturales hasta la reutilización de elementos expositivos.

Ortí, que se ha reunido con el alcalde de Palma de Mallorca, Jaime Martínez, ha asegurado que la exposición invita al visitante a detenerse, observar y escuchar la materia al mismo tiempo que visibiliza colaboraciones con artesanas y comunidades rurales y reivindica la importancia de estos saberes en la diversidad cultural y biológica actual.