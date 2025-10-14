Carmen Prades y Marta Mercader, proclamadas falleras mayores de 2026, con "la ilusión de ser ese faro que ilumina"

La fallera mayor de València de 2026, la joven Carmen Prades Gil, en su entrada al Hemiciclo municipal para su proclamación. - JCF

VALÈNCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las falleras mayores de València de 2026, la joven Carmen Prades Gil y la niña Marta Mercader Roig, han iniciado este martes su andadura como máximas representantes de las fiestas josefinas del próximo año, en un acto de proclamación en el que han augurado que representarán el cargo "con dignidad y la ilusión de ser ese faro que ilumina a un colectivo de más de 100.000 personas".

Así, han prometido "devolver, con esfuerzo y dedicación, todo lo que esta ciudad y las Fallas nos han regalado". "Las Fallas siempre serán la luz que ilumina València, una luz que hoy hacemos nuestra y que llevaremos a cada rincón, a cada casal y a cada lugar donde vayamos", han resaltado.

Las falleras mayores y sus cortes de honor han llegado este martes al Ayuntamiento poco antes de las 19.10 horas, vestidas de verde oscuro (Carmen) y color crema (Marta), entre aplausos y música, y han sido recibidas por la alcaldesa de València, María José Catalá, y el presidente de Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fallas, Santiago Ballester.

Las puertas se han abierto a las 18.30 horas, momento a partir del cual han comenzado a desfilar representantes del colectivo fallero y autoridades invitadas.

Posteriormente, pasadas las 19.30 horas, ha dado comienzo el acto oficial en el Hemiciclo municipal, el mismo lugar desde el que, un día antes, la primera edil comunicó por teléfono a Prades y Mercader que serían las reinas de las fiestas este año.

Entre los invitados al acto, han asistido las falleras mayores de València de 2025, Berta Peiró y Lucía García, junto a sus cortes de honor, las belleses del foc d'Alacant, las reinas de las fiestas de Castelló y representantes de la corporación municipal y del mundo fallero.

Catalá ha procedido a la lectura de las tradicionales fórmulas de proclamación en valenciano y, a renglón seguido, ha sido el turno de que Carmen Prades y Marta Mercader pronuncien sus primeras palabras como falleras mayores de València de 2026.

"LA LUZ QUE ILUMINA VALÈNCIA"

En su discurso, Carmen Prades, de la comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal, ha destacado que tanto ella como su Corte de Honor mostrarán "al mundo entero" su "amor y entrega por nuestra ciudad y por las Fallas".

En su intervención, íntegramente en valenciano, Prades ha agradecido al jurado "la oportunidad de hacer historia y ser las máximas representantes" de las fiestas josefinas, así como a quienes le "inculcaron este amor por la fiesta", en especial a su familia y a su falla. También se ha referido a su corte de honor y a la fallera Mayor Infantil y su corte.

La Fallera Mayor de València ha subrayado que las Fallas son el "tesoro más querido" y su "razón de ser". Ha recordado que en 2026 será el décimo aniversario de las fiestas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y ha calificado la celebración como "fruto de la unión y la 'germanor', de la pasión que ponen cada fallero y fallera al hacer grande nuestra fiesta".

Prades también ha agradecido "a los artistas falleros por tanta magia, a los pirotécnicos por esa original banda sonora, a los músicos por escribir la partitura de nuestra fiesta, a los indumentaristas y orfebres por tanta delicadeza, a los grupos de folclore por mantener nuestras raíces, a los poetas por su imaginación y a los falleros por tanta entrega y pasión".

"Las Fallas siempre serán la luz que ilumina València, una luz que hoy hacemos nuestra y que llevaremos a cada rincón, a cada casal, a cada lugar donde vayamos. Porque estos 26 corazones están deseando conocer a todas aquellas personas que trabajan por y para la fiesta, conocer a cada fallero y fallera y descubrir todas las maneras que tienen de vivir la fiesta que tanto queremos", ha enfatizado, al tiempo que ha concluido: "València siempre se moverá y lo hará con esperanza".

"EL DÍA MÁS ESPECIAL DE MI VIDA"

Por su parte, la fallera mayor infantil 2026, Marta Mercader, de la falla Alberic-Heroi Romeu, ha resaltado que es "el día más especial" de su vida y ha reconocido su "suerte" por nacer en València: "una ciudad llena de luz, de música, de color, llena del arte de nuestros artistas, de la elegancia de nuestra indumentaria, del ruido de la pólvora, de gente amable y solidaria con mayúsculas".

Por ello, se ha comprometido, junto con su corte de honor, a representar la fiesta "con orgullo y dedicación, sacando en cada momento lo mejor de todas nosotras".

Mercader ha agradecido a su familia por transmitirle "el amor incondicional y la responsabilidad de cuidar nuestra fiesta", así como a su falla por inculcarle "a pie de casal, los valores falleros más importantes": "la 'germanor', hacer falla, la tradición y la identidad fallera que es nuestra forma de vida".

"Ha llegado nuestro momento. Hoy empieza nuestro reinado como máximas representantes infantiles y embajadoras de la mejor fiesta del mundo. Estamos preparadas para todo lo que está para llegar", ha asegurado, al tiempo que ha destacado que espera que sea un año "maravilloso y feliz" que compartir con toda la ciudadanía. "Porque lo mejor que tienen los sueños es poder compartirlos", ha concluido.

"REPRESENTÁIS EL EMPODERAMIENTO FEMENINO"

Tras las falleras mayores, la alcaldesa María José Catalá ha reivindicado un acto "tan simbólico como entrañable" y ha mostrado "gratitud" por quienes hasta hoy han sido falleras mayores de València, de quienes ha ensalzado su "ejemplo en los buenos y malos momentos", y "orgullo" por quienes lo son a partir de hoy.

La primera edil se ha dirigido a las nuevas representantes falleras, que afrontan un cargo que supone "un honor y una responsabilidad", pero se ha mostrado segura de que "honrarán" el cargo y serán "unas grandes Falleras Mayores" en un momento "de gran responsabilidad" al cumplirse diez años de la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Asimismo, Catalá ha resaltado el hecho de que las máximas representantes de las Fallas sean de dos fallas diferentes, pero de un mismo sector, La Roqueta-Arrancapins. "Un doblete histórico para el sector, que también será parte de vuestro legado", ha augurado.

"Desde hoy, os convertís en las embajadoras no sólo de las fallas sino de toda València. Es un inmenso privilegio, pero conlleva también una gran responsabilidad. Las falleras mayores representáis el empoderamiento femenino. Vuestra voz es el del liderazgo de una mujer, de su fuerza, y de su valentía", ha enfatizado la alcaldesa.

En la misma línea, ha manifestado que las falleras mayores representan "el orgullo de nuestra valencianía y de nuestra identidad", algo que deben tener presente en cada paso "porque muchas niñas y jóvenes se van a fijar en vosotras y podéis convertiros en un ejemplo para ellas".

"Podéis trasladar un mensaje poderosísimo de orgullo por nuestras tradiciones, de responsabilidad en vuestras obligaciones y de capacidad para llegar a todo. Con vuestro reinado construiréis un legado que, como la llama que cada año prende en nuestros corazones, permanecerá vivo", ha recalcado Catalá.

Al finalizar la parte protocolaria, la comitiva ha pasado al Salón de Cristal, donde se ha hecho entrega de un 'alfabeguer' a las falleras mayores de València. Esta pieza que realiza desde 2005 el ceramista Xavier Claur, de Alzira (Valencia), la reciben cada año como obsequio el día de su proclamación.