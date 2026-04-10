Carrasco asegura que Escala a Castelló es una forma de desestacionalizar el turismo en Castelló

Visita de Begoña Carrasco a la embarcación Vera Cruz - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 10 Abr. (EUROPA PRESS) - -

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha asegurado hoy que Escala a Castelló es "mucho más que un evento marinero", es también "una forma de desestacionalizar el turismo en la ciudad". "Estamos apostando por una amplia variedad de eventos, pues tras Escala a Castelló llegará el Festival del Viento. Lo que pretendemos es que Castellón, gracias a citas como esta y también a los eventos deportivos, tenga turismo durante todo el año", ha dicho.

"Queremos que el sector servicios, de la mano del turismo, se consolide como un motor económico capaz de llenar nuestros hoteles, impulsar las pernoctaciones, dinamizar el comercio local y contar también con la implicación del comercio del Grao", ha añadido.

Begoña Carrasco, junto al presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha visitado esta mañana el recinto de Puerto Azahar, donde ha podido conocer de primera mano las embarcación Vera Cruz, ubicada en el Moll de la Costa, y la patrullera de la Guardia Civil Río Segura, atracada en el Muelle de Levante, dos de las nueve embarcaciones que podrán visitarse hasta el próximo día 13 con motivo de la 9.ª edición de Escala a Castelló.

En la visita también han estado presentes la concejala de Turismo, Arantxa Miralles; la teniente de alcalde del Grao, Ester Giner; el concejal de Emergencias, Antonio Ortolá; así como el subdelegado de Defensa, Moisés Izquierdo de la Guerra; el coronel de la Guardia Civil, Alfonso Martín; el comisario principal jefe de la Policía Nacional, Emilio Romero; y el comisario principal jefe de la Policía Local de Castellón, Francisco Javier Catalán.

La alcaldesa de Castelló ha destacado que la Vía Mediterránea refuerza el carácter internacional de esta edición, "con Castellón, Sète y La Spezia unidas por un intercambio cultural, turístico y marinero".

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha querido destacar que hoy el puerto de Castellón "es algo más que un tránsito de mercancías; es un lugar donde se pueden vivir auténticas experiencias".

En este sentido, ha subrayado que "los castellonenses se tienen que dar cuenta de que lo que se hace en Castellón no está al alcance de cualquier puerto", y ha remarcado que este avance "es posible gracias a la organización y al trabajo conjunto entre las distintas instituciones. "Entre todos estamos irradiando ese espíritu de pertenencia, de lo nuestro, de querer ser más grandes. Es orgullo, es identidad, es pertenencia y es ambición", ha apuntado.

Asimismo, el presidente de PortCastelló ha puesto en valor el trabajo con el Ayuntamiento de Castelló para acercar el puerto a la ciudadanía y ha señalado que "son muchos los actos para que el puerto se viva, se sienta y hasta se toque, con eventos como este, donde se pueden tocar hasta los barcos y vivir experiencias".

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha señalado que espera una gran afluencia de gente estos días para un evento ya consolidado y que cada año cuenta con importantes novedades, "fruto del intenso trabajo realizado y de la ilusión con la que se prepara cada edición para seguir sorprendiendo a vecinos y visitantes".

Además, ha subrayado que Escala a Castelló reúne "una oferta de ocio de primer nivel pensada para todos los públicos, especialmente para el turismo familiar, accesible y de calidad". En esta línea, ha señalado que esperan que "la cita contribuya a generar un importante impacto económico en el distrito marítimo y en el conjunto de la ciudad, dinamizando sectores como la hostelería, el comercio y los servicios".

VISITA A LOS BARCOS.

Durante la visita, Carrasco ha podido conocer de primera mano una de las embarcaciones que figuran entre las novedades de este año: la carabela Vera Cruz, una réplica fiel de las carabelas portuguesas utilizadas durante la Era de los Descubrimientos, entre los siglos XV y XVI, embarcaciones clave en uno de los periodos más trascendentales de la historia marítima mundial. El capitán de la carabela, Felipe Costa, se ha mostrado "feliz y agradecido de tener la oportunidad de venir por primera vez a Castellón".

Tras la visita a la carabela Vera Cruz, la máxima edil también ha visitado el Río Segura, donde ha saludado al capitán de una de las patrulleras de altura más destacadas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, diseñada específicamente para la vigilancia de las aguas territoriales y la protección del orden público en el mar.

Gracias a su capacidad para realizar largas jornadas de patrullaje, este buque es una pieza clave en misiones de salvamento, control de la inmigración irregular y protección del patrimonio subacuático.

Entre las principales novedades que presenta este año la 9.ª edición de Escala a Castelló destaca la incorporación de tres nuevos barcos internacionales entre las embarcaciones que ya pueden visitarse: la carabela Vera Cruz (Portugal), el bergantín Phoenix (Dinamarca) y el bergantín Florette (Italia). Estas se suman a la flota histórica e institucional ya confirmada, hasta alcanzar un total de once embarcaciones.

Además, el domingo,a las 13.00 horas, tendrá lugar una espectacular batalla naval en aguas del puerto. El bergantín Phoenix y la goleta Grace, dos de los barcos más emblemáticos entre los participantes, protagonizarán una recreación de combate histórico con maniobras navales y fuego de artillería que trasladará a los asistentes a la época dorada de la navegación a vela.

Además, la programación será más diversa y participativa, con actividades y talleres infantiles, escuela de circo y marionetas, actuaciones musicales, así como un mercado marinero y gastronómico, lo que amplía la oferta de ocio y entretenimiento para todos los públicos.

Junto a estas propuestas, regresan algunos de los grandes clásicos del evento, como las justas marineras, la subasta tradicional de pescado, el almuerzo marinero con el bocadillo gigante de sepia y el espectáculo pirotécnico, que convierten el puerto del Grao en un gran escenario de historia, tradición y cultura marinera.