Carsí se disculpa por no acabar sus fallas y lamenta "la falsa lucidez de un taller moribundo que no dio más de sí"

Dejan a medio plantar la falla Cuba-Literato Azorín, de sección Especial - FALLA CUBA-LITERATO AZORÍN

VALÈNCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El artista Carlos Carsí, que ha dejado sin acabar las fallas de comisiones como Cuba-Literato Azorín, se ha disculpado este martes con los afectados en un mensaje en sus redes sociales, donde asegura que intentó cumplir "hasta el final" con sus compromisos y lamenta "la falsa lucidez de un taller moribundo que no dio más de sí".

La comisión Cuba-Literato Azorín, una de las que compite en la sección Especial de València, denunció este lunes que el artista fallero Carlos Carsí ha dejado a medio plantar el monumento, a pocas horas de que el jurado visitara las comisiones para valorar las propuestas. De esta forma, con la falla inacabada, la comisión quedó en última posición en la Sección Especial.

Ahora, el artista fallero ha publicado en Instagram sus disculpas: "Comenzar estas líneas con un 'buenos días' no tiene ningún sentido, ya que no lo son para mí ni mucho menos para las comisiones con las que hemos trabajado; comisiones que, en mayor o menor medida, no han visto cumplido mí trabajo. Sé que sirve de muy poco decir que lo siento con todo mi corazón. Pero he de decirlo. Lo siento".

Carsí ha asegurado que le "duele en el alma estar en una situación" en la que, como profesional, nunca pensó que se vería. Así, ha asegurado que le duele ha asegurado que entiende perfectamente la "rabia" y el "enfado". "Me duele por cada uno de los miembros de cada una de las fallas, por sus presidentes y falleras mayores. Y, sobre todo, por cada una de las personas que confiaron ciegamente en mí y a las que he fallado", ha insistido.

El artista ha reconocido que muchas personas confiaron "con los ojos cerrados en alguien con innumerables problemas para mantener un taller en pie". "Alguien tocado y mentalmente saturado que no se resignaba a rendirse, pero que no vio o ignoró que tenía que haber puesto punto y final a todo hace ya unos años", ha añadido.

"He fallado y ahora estáis en vuestro derecho de tomar las acciones necesarias", ha admitido Carlos Carsí, antes de asegurar: "Lo intenté. Lo intentamos hasta el final. No supe ver que no llegaríamos, creí que podría, que llegaría, que se podría hacer. La falsa lucidez de un taller moribundo que no dio más de sí".

El artista fallero ha deseado "lo mejor a partir de ahora" a todas las personas que confiaron en él, porque se han "portado genial", y ha lamentado no haber "podido devolver el cariño y apoyo mostrados".

También ha mostrado su agradecimiento a las personas que han "peleado hasta el final". "A los amigos, compañeros, familia, miembros de las comisiones, etc., que me habéis ayudado de cualquiera de las maneras posibles para que sacara esto adelante. Os estaré eternamente agradecido", ha asegurado. Finalmente, ha concluido: "Diez años después de tocar el cielo, bajamos al infierno. Es momento de aceptarlo".