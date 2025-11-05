Casa Mediterráneo dona 22 ejemplares de 'Cuentos de las dos orillas' a las bibliotecas de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casa Mediterráneo ha donado a las bibliotecas del Ayuntamiento de Alicante 22 ejemplares de 'Cuentos de las dos orillas", una obra de literatura infantil editada en español y árabe de Concha López Sarasúa.

El director de la entidad, Andrés Perelló, ha entregado este miércoles a la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, estos libros, que se podrán leer en las diez bibliotecas de la red municipal, ya que cada una dispondrá de dos ejemplares.

En la entrega ha estado presente la hija de la autora, Ana Cris Baidal, así como el director de Proyectos de Casa Mediterráneo, Francisco Alcaraz, según ha indicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

El consistorio ha detallado que Concha López Sarasúa vivió 20 años en Marruecos y su interés por la cultura árabe la llevó a escribir diversos relatos. 'Cuentos de las dos orillas' es una recopilación de nueve de ellos y tienen como protagonistas a niños españoles y marroquíes. A través de ellos, pone en valor y divulga "las culturas de ambas orillas mediterráneas y a la convivencia". Las ilustraciones son de Vicente Quiles y la traducción al árabe de Mezouar El Idrissi.

Beldjilali ha agradecido "el regalo de Casa Mediterráneo a las bibliotecas alicantinas, que lo reciben "con ilusión", "especialmente por los niños que podrán disfrutar de estos cuentos a partir de ahora". "Además, nos va a llevar a realizar talleres con los más pequeños, para que conozcan la diversidad cultural de las dos orillas del Mediterráneo", ha apuntado.

Por su parte, Perelló ha manifestado que "esta obra escenifica a la perfección el espíritu" del trabajo en Casa Mediterráneo, "que consiste en acercar culturas y fomentar el diálogo y el entendimiento".

Las bibliotecas municipales ya tienen obra de López Sarasúa, como la trilogía sobre Meriem ('Meriem y la ruta fantástica', 'En el país de Meriem' y 'Los mil y un cuentos de Meriem') y ahora añade 'Cuentos de las dos orillas', que, al estar editada por Casa Mediterráneo, no estaba a la venta.

OTRAS OBRAS

Al mismo tiempo Casa Mediterráneo ha hecho entrega también de once ejemplares de otras cinco obras para que se distribuyan igualmente en la red de bibliotecas municipales. Se trata de 'Casa Mediterráneo y el ferrocarril Alicante-Murcia. Un recorrido histórico', de José Vicente Coves; 'Los turcos de Lepanto', de Enrique Gil Hernández; 'Poéticas mediterráneas 2021', escrito por varias poetisas; una guía de Tánger traducida al inglés y una edición del 'Tirant lo Blanch. Capella de Ministrers', de Carles Magraner