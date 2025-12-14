Casi un 15% de los valencianos asegura sentirse solo al menos una vez por semana

Archivo - Varias personas disfrutan del día de Navidad en la Playa de Las Arenas, a 25 de diciembre de 2023 - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las personas que residen en la ciudad de València se sienten satisfechas con su vida y puntúan con un notable, en una escala del 1 al 10, sus relaciones interpersonales y de apoyo social. Califican con un 7,5 el bienestar que les proporciona su barrio y consideran la importancia de plazas, parques, eventos y locales de restauración como lugares de encuentro para mejorar la calidad de vida del vecindario, pero seis de cada 100 se sienten solas todos los días.

Así se desprende del último barómetro municipal realizado para conocer la opinión y preocupaciones de la ciudadanía sobre las relaciones sociales y la convivencia. Según este estudio, elaborado entre octubre y noviembre con la información de 2.300 entrevistas presenciales que reflejan la diversidad de la población, seis de cada 100 personas que viven en València se sienten solas todos los días, según recoge el consistorio en un comunicado.

Además, un 14,2 por ciento de las personas entrevistadas han asegurado sentirse solas al menos una vez por semana en los últimos seis meses, y el mayor porcentaje de estas personas residen en L'Eixample, Jesús, Algirós y Benicalap.

El barómetro también refleja que el 55,6% la población entrevistada piensa que el grupo con más riesgo de sufrir la soledad lo conforman las personas mayores que viven solas, y un 38,6% afirma que el Ayuntamiento debería ofrecer programas de acompañamiento para los colectivos vulnerables. Si bien, un 75,8% opina que su barrio está lo suficientemente dotado para relacionarse, y le otorga un notable a la capacidad de los servicios municipales para reducir la soledad y mejorar el bienestar social.

Este medidor de la opinión pública también indica que la tecnología ha ayudado parcialmente a reducir la soledad con una media de 6,1 puntos y que la población confía más en familiares y amistades para recibir apoyo. El 26,3% de las personas entrevistadas tiene perro, el 10,7% gato y el 69,7% considera que las mascotas hacen compañía y reducen la soledad.

La encuesta también ha revelado que un 23% de personas ha tenido "algún conflicto" en los últimos seis meses, principalmente con miembros del hogar o amistades y que la mayoría de estas situaciones han sido desacuerdos sin violencia. Por el contrario, un 85% de personas ha calificado como 'buena' o 'muy buena' la relación con el vecindario.

El 22,6% de la población participa en alguna asociación, en su mayoría (el 67%) de carácter festivo cultural y un 38,3% estaría bastante dispuesto a participar en los asuntos cotidianos del barrio. Los distritos que más participación ciudadana ha registrado son Ciutat Vella, Benicalap, Pobles de l'Oest y Quatre Carreres

Entre las conclusiones de esta barómetro destaca, por ejemplo, la petición de la sociedad que reclama más contacto con familia y amistades y más actividades sociales para reducir la soledad, y el convencimiento de que participar en actividades sociales y la mejora de los servicios ayuda para sentir menor soledad.