Casi 1.600 jóvenes músicos actúan simultáneamente en València, Alicante, Castelló y Elx por el inicio de curso

Jóvenes músicos - FSMCV

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat celebrará el inicio del curso escolar con un concierto que reunirá a cerca de 1.600 músicos de bandas juveniles, que actuarán de forma simultánea el próximo domingo 27 en cuatro municipios de la Comunitat Valenciana.

Un total de 70 bandas, integradas por entre 20 y 25 músicos cada una, interpretarán varias piezas al unísono a partir de las 12 horas en València, Castelló de la Plana, Alicante y Elx, avanzan la Federació de Societats Musicals (FSMCV) y la administración autonómica.

Las bandas participantes ofrecerán un repertorio que estará compuesto por seis pasodobles: 'Fiesta en Benidorm', del Rafael Doménech; 'Amparito Roca', de Jaime Texidor; 'Xàbia', de Salvador Salvà; 'Paquito el Chocolatero', de Gustavo Pascual, y 'Pérez Barceló' de Bernabé Sanchis.

En València, el concierto, en el que participarán 30 bandas, tendrá lugar en la plaza de la Virgen. En Castelló, se celebrará en la plaza de las Aulas con la participación de 15 bandas. Por su parte, Alicante acogerá el concierto en la explanada del puerto (frente al hotel Meliá), donde otras 15 bandas interpretarán el repertorio. Y Elx celebrará el evento en la plaza del Baix, con la participación de diez bandas.

Este evento musical se celebró por primera vez en 2024 con el objetivo de reivindicar la incorporación de la asignatura de Música como materia obligatoria en la ESO. La FSMCV es la encargada de seleccionar, de acuerdo con el baremo de participación establecido, las bandas que formarán parte del concierto.

El alumnado de los centros educativos de la federación representa la base y el futuro del movimiento de las sociedades musicales valencianas. Cada curso, alrededor de 60.000 alumnos y alumnas se forman en una red de cerca de 600 centros educativos donde no solo aprenden música, sino que descubren los valores de la convivencia, el esfuerzo, la participación y el compromiso colectivo.

En definitiva, los conciertos del próximo domingo representan a las nuevas generaciones que alimentan bandas y agrupaciones, garantizan la continuidad de las sociedades musicales y mantienen vivo un modelo cultural y educativo profundamente arraigado en la Comunitat Valenciana.