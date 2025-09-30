Casi 179.000 alumnos de la Comunitat Valenciana siguen sin clases este martes por la lluvia

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un total de 178.792 alumnos de 53 municipios de la Comunitat Valenciana están afectados este martes, 30 de septiembre, por la suspensión de clases a causa de la alerta por lluvia, según los datos recabados por la Conselleria de Educación. Cabe recordar que ayer lunes esta cifra superaba los 540.000 escolares.
La mayor parte de cancelaciones de la actividad lectiva se ha producido en la provincia de Valencia, donde 40 localidades no han abierto los centros educativos.
Se trata de Alaquàs, Albal, Albalat de la Ribera, Albalat dels Sorells, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Algemesí-Carrascalet, Alginet, Almussafes, Alzira, Barraca d'Aigues Vives, Benetússer, Benicull de Xúquer, Benifaió, Beniparrell, Bétera, Carcaixent, Carlet, Catarroja, Chiva, Cullera, Gandia, Gandia-Grau i Platja, Guadassuar, Llaurí, Llombai, Loriguilla y Massanassa.
También figuran en la lista Montroi, Montserrat, Oliva, Picanya, Picassent, Riba-roja de Túria, Riola, San Antonio de Benagéber, Silla , Sueca, El Perelló, Mareny de Barraquetes, Tavernes de la Valldigna, Torrent, Monte Vedat y en València, la fachada marítima, Benimàmet-Beniferri, Castellar-Oliveral, El Saler, Horno de Alcedo, Masarrojos y Pinedo, y Xirivella.
En Alicante, las poblaciones con aulas cerradas son 13, lo que se traduce en 39.161 alumnos afectados. Albatera, Almoradí, Benejúzar, Bigastro, Cox, Crevillent, Granja de Rocamora, Novelda, Orihuela, Redovan, Rojales, San Fulgencio y San Isidro son los puntos donde se ha tomado esta medida.
En la provincia de Castellón no se han registrado incidencias, según apunta el departamento de Campanar.