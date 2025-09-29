UPV, UV y UCV mantienen docencia online este martes por lluvias, mientras que CEU, UJI y UA recuperan la presencialidad

Archivo - Imagen de recurso de una clase universitaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

La Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat de València (UV) y la Universidad Católica de Valencia (UCV) mantendrán la docencia online en la mayoría de sus campus este martes por las lluvias, mientras que la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), la Universitat Jaume I (UJI) y la Universidad de Alicante (UA) recuperarán la actividad presencial, con fórmulas híbridas o alternativas en los casos con problemas de desplazamiento.

En concreto, la UPV, tras evaluar la evolución de la situación meteorológica, ha informado de que el Gabinete de Emergencia Rectoral (GER) ha decidido que este martes, 30 de septiembre, la docencia en el Campus de Vera, en València, y Gandia sean online, con instalaciones cerradas, y actividad solo de servicios mínimos y de mantenimiento esenciales.

Por su parte, en el Campus de Alcoy (Alicante), habrá modalidad híbrida debido a alerta naranja y pueden asistir presencialmente quienes no se desplacen desde zonas en alerta roja.

Respecto al personal, la Politècnica detalla que el teletrabajo obligatorio continúa en vigor en València y Gandia y es opcional en Alcoy.

Se decretan servicios mínimos imprescindibles en Vera y Gandia. Así, no se abrirán ni la Casa del Alumno, ni las instalaciones deportivas ni ninguna biblioteca.

La universidad señala que, si las autoridades comunican el levantamiento de la alerta roja antes de las 20.00 horas, se informará por canales oficiales de las medidas a adoptar. En cualquier caso, la docencia se mantendrá online para el día de mañana para "garantizar la seguridad de toda la comunidad universitaria en estos dos campus", inciden.

UV

Por su parte, la UV ha declarado el nivel de emergencia 2 a partir de las 00.01 horas de este martes, lo que conlleva la suspensión de la actividad docente presencial en todos los campus e instalaciones de la institución académica.

Las actividades docentes se llevarán a cabo en línea "siempre que sea posible" y "de acuerdo con las indicaciones del profesorado responsable de la asignatura".

Respecto al resto de actividades(administrativa, investigadora, cultural y deportiva), la UV recomienda que, "siempre que sea posible", se desarrollen a distancia o en modalidad de teletrabajo.

No obstante, la universidad abrirá los edificios e instalaciones en su horario habitual y se permitirá la actividad presencial para realizar las tareas que requieran esta modalidad por sus características o por las circunstancias de las personas que las llevan a cabo.

También la UCV mantendrá la actividad académica online durante este martes. Igualmente, se ofrece la modalidad de teletrabajo para todos los servicios universitarios.

No obstante, todas las sedes estarán abiertas para los trabajadores que deseen acceder a las mismas, pero "siempre que no suponga un desplazamiento entre zonas con nivel rojo de alarma", y permanecerán abiertos los centros con actividad asistencial (Clínicas, Hospital Veterinario, IMEDUCV Unidad de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento y Hospital Virtual).

Por su parte, la CEU UCH recuperará la actividad docente presencial en todos los campus de la institución académica. Las clases teóricas se impartirán en modalidad híbrida en los campus de Valencia y Elche por si hubiera alumnos con problemas de desplazamiento debido a las fuertes lluvias.

El campus de Castellón recobrará toda su actividad con normalidad. La universidad estará abierta y con todos sus servicios operativos. "En cualquier caso, si acudir a tu puesto de trabajo te conlleva un peligro, actúa con prudencia y quédate en casa", subraya.

Asimismo, la UJI reanudará su actividad universitaria presencial este martes. Igualmente, la UA no suspenderá su actividad académica programada y, cuando no sea posible la asistencia a actividades evaluables, se ofrecerán fechas alternativas.

Respecto al personal trabajador de esta institución académica, la actividad laboral prevista podrá desarrollarse a distancia o en modalidad de teletrabajo siempre y cuando se produzcan circunstancias que justificadamente impidan el desplazamiento al lugar de trabajo.