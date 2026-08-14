Castalla aclara que el accidente del menor herido fue antes de la Fiesta de la Vaca y apoya a la familia

Ayuntamiento de Castalla - AYUNTAMIENTO DE CASTALLA

ALICANTE 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castalla (Alicante) lamenta el accidente sufrido este pasado jueves por un menor de dos años, que resultó herido a causa de una caída desde las gradas dispuesta para que el público presencie los festejos de la Fiesta de Vaca, y traslada su apoyo a la familia.

Con el fin de "aclarar las circunstancias del suceso", el consistorio remarca que "el accidente no se produjo durante el transcurso del festejo taurino ni estuvo relacionado con la actividad de la vaca que se celebra estos días en el municipio".

El niño fue trasladado este jueves al Hospital Doctor Balmis de Alicante tras sufrir un traumatismo craneoencefálico al caer desde una tribuna en la calle Hornos de Castalla.

Según explica el Ayuntamiento, el suceso tuvo lugar en los momentos previos al inicio del espectáculo, "cuando el pequeño sufrió una caída fortuita desde la zona destinada al público del espectáculo, un graderío que cumple con la normativa y que ha sido revisado y visado previamente por un proyecto técnico", subraya.

Cuando se tuvo constancia del accidente, el Ayuntamiento y la Comisión de Vaca decidieron suspender el festejo previsto para ese momento "en señal de respeto y solidaridad con el niño y sus familiares".

Este viernes, el alcalde de Castalla, Jesús López Blanco, junto a miembros de la Comisión de Festejos, se han desplazado al centro hospitalario para visitar a la familia, interesarse por el estado del menor y transmitirles "el cariño y el apoyo de todo el municipio".

EVOLUCIÓN FAVORABLE

Según han comunicado los familiares del menor a la representación municipal, la evolución del pequeño es favorable. El Ayuntamiento y la Comisión de Vaca se mantienen en contacto con la familia, a la que se ha ofrecido "todo el apoyo que considere oportuno".

Desde el consistorio añaden que "por respeto y con el objetivo primordial de proteger la intimidad del menor", no van a profundizar de manera pública en el estado médico del pequeño.

Por último, en nombre de todos los vecinos, desean una pronta y completa recuperación al pequeño y agradecemos la comprensión de toda la ciudadanía ante esta situación.