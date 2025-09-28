Castelló celebra el Día Internacional de Personas Mayores con actividades que superan las 2.000 inscripciones

CASTELLÓ 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Castelló dedicará la próxima semana a los castellonenses senior con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se conmemora el 1 de octubre. Y lo hará con una semana de eventos y actividades que darán comienzo el 30 de septiembre y se prolongarán hasta el 3 de octubre.

En el marco de estas celebraciones, se ha conocido que el interés por las actividades que se desarrollan en el Centro de Vida Activa y Saludable, de la calle Antonio Maura, "se ha disparado este año respecto al 2024". Si el año pasado se inscribieron en alguna de las actividades ofertadas 1.236 personas, este año ya son 2.175 los interesados, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"Cada vez más nuestros mayores demuestran sus ganas de vivir y de seguir aportando sus conocimientos a la sociedad y desde el Ayuntamiento estamos encantados del interés que despierta la oferta que se pone a su disposición desde la concejalía Gente Mayor", ha señalado la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco.

Desde la concejalía de Gente Mayor, liderada por la edil Clara Adsuara, se ha configurado una programación que arrancará el martes, 30 septiembre, con el concierto a cargo de la Banda Municipal, como "uno de los platos fuertes" de la programación y en el marco de su centenario.

El concierto homenaje a las personas mayores se titula 'Amor Infinito' y tendrá lugar a las 19.00 horas en la Plaza Mayor. Contará con la participación de los cantantes líricos Begoña Sánchez y Albert Oltra.

El 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, se realizará una jornada intergeneracional en la Plaza Mayor, entre las 10.00 y 13.30 horas. El objetivo es visibilizar al colectivo de personas mayores y fomentar el encuentro intergeneracional, por lo que se contará con la participación de alumnos de varios centros educativos de la ciudad.

A las 10.00 horas se iniciarán las actividades que contarán con actuaciones musicales a cargo de la 'Locomotora Jazz Band' y a las 11.30 le seguirá el baile coreografiado (flashmob organizado por el CEAM Constitución).

También habrá reparto de horchata y fartons para las personas participantes, y de forma simultánea, de 10.15 a 13.30 horas, estará en marcha la actividad 'Espai Sapiens', que consta de un parque de 40 juegos gigantes, junto con la exhibición del proyecto DOLORETES, taller de casitas 'Ciudad Feliz', una dinámica de creación de tarjetas sobre los derechos humanos, photocall, stands informativos dedicados a las asociaciones de mayores de la ciudad y el stand informativo de la propia concejalía de la Gente Mayor.

El 3 de octubre tendrá lugar una representación teatral intergeneracional en el Centro de Vida Activa y Saludable de la calle Antonio Maura. Será a cargo del grupo de teatro de la asociación de jubilados y pensionistas Segon Molí.

"Esta programación es solo un ejemplo de la apuesta de este gobierno y el compromiso por potenciar el envejecimiento activo, como uno de los pilares del Primer Plan Municipal de Personas Mayores, junto con el emprendimiento senior, fomentar iniciativas intergeneracionales y los programas de acompañamiento para combatir la soledad no deseada", ha subrayado la primera edil.

En este sentido, Carrasco ha resaltado que "en Castelló alrededor de 5.000 personas mayores de 75 años viven solas": "Aunque no todas sufren soledad no deseada, las que sí la acusan necesitan de la ayuda de las administraciones. Por eso, hemos puesto en marcha el programa 'Castellón Acompaña, que también se incluye dentro del I Plan Municipal de Personas Mayores con el que abordamos esta problemática con la ayuda de psicólogos y voluntarios senior".

La alcaldesa ha puesto en valor el trabajo que se ha realizado durante meses en el Observatorio de Personas Mayores. Un estudio piloto que ha contado con el trabajo en común y de forma transversal de Servicios Sociales, Policía Local, Psicólogos y la Universitat Jaume I (UJI) para conocer "de forma detallada" qué personas atraviesan esa situación de soledad no deseada.

El Ayuntamiento trabaja en otras acciones orientadas a las personas mayores, como el estudio de un programa de convivencia entre jóvenes estudiantes que buscan compartir vivienda durante sus estudios y personas mayores que anhelan compañía.

Una iniciativa, que ya funciona en otras capitales españolas, y que en Castellón se está trabajando, según avanzó la alcaldesa en el reciente debate del estado de la ciudad.

Con este programa lo que se pretende es proponer a los jóvenes estudiantes soluciones habitacionales asequibles propiciando la creación de un espacio de apoyo mutuo donde jóvenes y personas mayores interactúen y se beneficien de la compañía mutua.