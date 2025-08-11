Castelló convertirá su planetario en el "protagonista" del eclipse total de sol de 2026 - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Prepara un conjunto de actividades para el 12 de agosto de 2026

CASTELLÓ, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castelló ha preparado un conjunto de actividades en el marco de un eclipse total de sol que tendrá lugar el 12 de agosto del año que viene a las 20.31 horas y que solo será visible desde España. Entre las actividades en las que se trabaja destacan talleres infantiles, actuaciones musicales y visitas guiadas, además de contar con el planetario como "protagonista".

El consistorio ha informado en un comunicado que "hace meses que se trabaja en una programación variada y diseñada para todos los castellonenses", ya que la ciudad será el "mejor" lugar donde verlo. Además, ha indicado que se cuenta con la participación de varias concejalías.

La concejala de Cultura y Educación, María España, ha avanzado que entre las actividades en las que se trabaja están talleres infantiles y dirigidos de manera específica al público escolar, actuaciones musicales, visitas guiadas, exposiciones o talleres de fotografía "especialmente diseñados para conseguir capturar este momento único, de la mejor manera posible con la cámara fotográfica o con los teléfonos móviles".

Además, ha adelantado que se estudian acciones conjuntas con el sector turístico y de la hostelería de la ciudad a la hora de poner en marcha campañas de promoción de este eclipse, para que "tenga un impacto lo más grande posible a nivel cultural, turístico y económico".

PAPEL "PROTAGONISTA"

El planetario va a tener un papel "protagonista", ya que es el nodo provincial de la Comisión Nacional del Eclipse (CNE), por lo que se convertirá en centro de referencia para cualquier municipio de la provincia interesado en la organización y coordinación de actividades propias del evento.

Unido a esto, desde el gobierno municipal han querido mejorar sus instalaciones, por lo que se ha procedido a la actualización de los sistemas de proyección de la sala de Planetario, con el fin de ofrecer a los visitantes en 2026 unas visualizaciones a 4K Full Dome "a nivel de los mejores planetarios españoles y europeos".

Se han invertido en este sistema casi 360.000 euros, a lo que se suma la adquisición de gafas para la observación segura del eclipse, con el fin de cumplir con las medidas de prevención recogidas en los informes de la CNE y que se repartirán de cara a la celebración de este "histórico" eclipse.

EVENTO INTERNACIONAL

La responsable de Cultura también ha hecho hincapié en que este eclipse total, que durará 1 minuto y 34 segundos, "será el primero visible desde hace casi 120 años" y que, al coincidir en verano y en periodo vacacional, "es especialmente atractivo tanto para los aficionados a la astronomía y a estos fenómenos, como para el público en general y turistas".

En este sentido, ha afirmado que "el interés del público internacional se nota desde hace muchos meses en las reservas de los hoteles de la ciudad" y ha resaltado que Castelló "está preparada para recibir con los brazos abiertos a todos estos visitantes".

"Las consultas con el planetario son constantes por parte de asociaciones astronómicas, agencias turísticas y particulares del extranjero, con países como Estados Unidos o Japón como principales emisores de este tipo de visitante, aunque son muchas también las consultas que se reciben desde nuestro país", ha señalado.

VER EL ECLIPSE

La edil ha insistido en que la ciudad, y en concreto sus playas, "van a ser el mejor lugar para presenciar el eclipse total de sol": "En primer lugar porque cuenta con una climatología que favorece, en condiciones normales, la observación del cielo en verano, y por otro lado, porque cuenta con vías de comunicación que permite la llegada de gran número de personas".

En la misma línea, ha destacado "la capacidad de organización de la ciudad de Castelló, acostumbrada a los despliegues de servicios de emergencias y fuerzas de seguridad de grandes eventos lúdicos, tanto festivales internacionales como eventos especiales, como la noche de San Juan, que se desarrolla precisamente en un entorno donde el Consistorio tiene pensado centralizar actos".