Castelló culmina la adquisición de terrenos para iniciar la licitación de la primera fase de Censal Parc

Reunión sobre la primera fase de Censal - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ

CASTELLÓ 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Castelló de la Plana "ha dado un paso definitivo" para la materialización de uno de sus proyectos estratégicos "más ambiciosos" de esta legislatura, como es el inicio de las obras del Censal Parc", y ya dispone de la totalidad de los terrenos necesarios para iniciar la licitación de la primera fase.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Begoña Carrasco, quien ha apuntado que "esta semana, tras la aprobación en Junta de Gobierno de la desestimación de los recursos pendientes, el consistorio ya dispone de la totalidad de los terrenos necesarios para iniciar la licitación de la primera fase del que será el bosque urbano más grande de la ciudad como es Censal Parc, situado entre la Ronda Este y la calle Fernando el Católico. Un parque para toda la ciudad y que disfrutarán castellonenses de todas las edades".

Este anuncio llega después de la reunión de coordinación de este proyecto, presidida por la propia alcaldesa, Begoña Carrasco, en la que estuvieron también presentes el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, el concejal de Medio Ambiente, Gonzalo Romero, así como diferentes técnicos municipales del área de Infraestructuras, Urbanismo o la Oficina de Planificación y Proyección Económica.

La primera edila ha detallado que "la primera fase de este nuevo parque del que podrán disfrutar los castellonenses ocupará una superficie de unos 35.000 m2, entre el Camí Almalafa y la calle Carcagente, y supondrá una inversión de 6,4 millones de euros que cuenta con fondos europeos Feder dentro del Plan de Acción Integrada que incluye otros proyectos urbanos en nuestra ciudad".

El proyecto global se completará con dos fases adicionales, una anexa al Palau de la Festa y una tercera que unirá todo el complejo con la Ronda Este.

SEIS ZONAS DIFERENCIADAS

Respecto al diseño y los diferentes espacios con los que va a contar esta primera fase del Censal Parc, Carrasco ha adelantado que "serán seis zonas diferentes, cada una de ellas con un propósito y dirigidas a un tipo de usuario y equipamientos también distintos".

En primer lugar ha destacado la alcaldesa que "habrá un espacio "espacio Biosaludable, con una zona equipada con maquinaria de ejercicio para personas mayores y un área específica de calistenia. También habrá una zona de Parque Infantil, que incluirá con toboganes y estructuras tipo castillo fabricadas con materiales naturales y sostenibles".

"Se ha contemplado asimismo la instalación de un Parque de Aventura, orientado más para adolescentes que tendrá equipamientos como una tirolina de casi 5 metros de altura", ha comentado.

Como cuarto de estos espacios, la primera fase de Censal Parc "los vecinos y vecinas de Castellón disfrutarán también de una zonas más abierta y de esparcimiento con prado con césped y sombras, situada junto a un quiosco y pérgola, que se plantean como zona de restauración", ha detallado la alcaldesa

Incluido en este proyecto está del mismo modo la instalación de un parque recreativo con la forma de 'Media Naranja'. Este será un elemento icónico y muy visible, de 8 metros de altura y 14 de diámetro, con toboganes y zonas de escalada, que hace referencia a la herencia labradora y una de las señas de identidad más importantes de nuestra ciudad como es la citricultura y el cultivo de la naranja y clementina".

Por último, se ha referido también Carrasco a la sexta de las zonas "que va a estar marcada por la presencia de una lámina de agua. Será esta pues, una área refrescante con un estanque, fuentes y géiseres".

Además, Censal Parc contará además con un circuito de running que recorrerá todo el recinto, apostando por el ocio saludable y fomentando la práctica del deporte entre la ciudadanía.

TRADICIÓN Y EL PAISAJE

Begoña Carrasco ha indicado que "el diseño de este Censal Parc va en consonancia con la historia del espacio que ocupa y los que han sido sus usos a lo largo de los años. Por eso en homenaje al pasado agrícola de nuestra ciudad y, en concreto la fisonomía de esta zona de la ciudad, se mantiene la estructura de las parcelas tradicionales y las acequias existentes tan características del paisaje de nuestro término municipal".

La alcaldesa de Castellón ha hecho hincapié en que "con Censal Parc, estamos ante un verdadero proyecto de ciudad que nace de la escucha activa. El diseño de este parque es fruto del proceso de participación ciudadana más grande de realizado nunca, en el que más de 7.000 personas realizaron sus aportaciones para definir este nuevo parque que es también el de todo Castellón".

Carrasco ha insistido en que "con este Censal Parc los castellonenses ganarán un nuevo pulmón verde de 122.000 m2 cuando se completen las tres fases en las que se ha planificado, mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y avanzando hacia una ciudad más sostenible gracias al apoyo de los fondos europeos Feder". Se trata de un proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el marco de la ejecución del Plan de Actuación Integrado de Castellón con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027

Asimsimo, ha valorado que "con la disponibilidad de los terrenos, se está en disposición de iniciar ese proceso de licitación y posterior adjudicación de las obras con la previsión de que las obras puedan comenzar a finales del verano o tras el periodo estival, cumpliendo con la palabra que dimos a los castellonenses de iniciar los trabajos de construcción de este Censal Parc antes de que acabe esta legislatura".