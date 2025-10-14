Castelló intensifica las actuaciones contra mosquitos en el Grao, sobre todo en el Pinar y en la Marjalería

CASTELLÓ 14 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Castelló ha reforzado esta semana las actuaciones contra los mosquitos en diferentes puntos del Grao, especialmente en el Parque del Pinar y la Marjalería, tras las lluvias registradas en los últimos días. El objetivo es reducir la presencia de estos insectos y prevenir su proliferación en zonas donde se han detectado acumulaciones de agua estancada.

El concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha subrayado que las tareas que se están llevando a cabo esta semana responden a un nuevo plan de choque puesto en marcha para reforzar las labores de control y prevención que se vienen realizando en los últimos meses. En la jornada de hoy, las tareas se han centrado de manera especial en el Parque del Pinar y su entorno, donde se han realizado fumigaciones mediante una furgoneta equipada con tecnología específica para el tratamiento antimosquitos.

Ferrer ha recordado que Castellón cuenta con un plan antimosquitos durante todo el año, con actuaciones preventivas y una planificación estratégica que permite anticiparse a los periodos más sensibles. "Gracias a ello, podemos actuar con rapidez ante situaciones como las de estos días, en los que la combinación de humedad y temperaturas todavía templadas favorece la reproducción del mosquito", ha dicho.

Asimismo, el concejal ha explicado que tras las últimas lluvias y las temperaturas de las últimas jornadas, se ha detectado un ligero repunte en algunas zonas del municipio, principalmente en el Grao. "Por este motivo, hemos activado un protocolo específico de actuación en todo el término municipal, con el fin de responder de forma inmediata y eficaz", ha añadido.

ZONAS CON AGUA ESTANCADA

Tras las precipitaciones, la Concejalía está intensificando las actuaciones en aquellos espacios donde se acumula agua, como charcos, imbornales y zonas húmedas del municipio. En estos puntos se están aplicando tratamientos larvicidas con productos específicos, dosificados según las características del entorno, y en los casos necesarios se refuerzan con tratamientos adulticidas, siempre con productos homologados, seguros y respetuosos con las personas y el medio ambiente.

"Estamos reforzando los trabajos con especial incidencia en el Grao y los imbornales distribuidos por toda la ciudad, ya que son puntos clave en la estrategia de actuación", ha detallado Ferrer. Además, ha recordado que "ante cualquier incidencia o sospecha de foco, los ciudadanos pueden comunicarlo a través del correo sanidad@castello.es para que se pueda intervenir con la mayor celeridad posible".

Paralelamente, Castelló participa en la campaña autonómica de control del mosquito tigre impulsada por la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca, en coordinación con la Concejalía de Salud Pública. Esta iniciativa se está desarrollando en los parques Ribalta, Rafalafena, Geólogo José Royo, Censal y La Panderola -en el Grau- mediante la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril (TIE), que consiste en liberar ejemplares esterilizados para reducir la capacidad reproductiva de la especie.

Estas actuaciones se complementan con la campaña de prevención de la Diputación de Castellón, que ha intensificado los tratamientos aéreos y terrestres en todo el litoral provincial tras las últimas lluvias, reforzando así la estrategia conjunta para el control de mosquitos en la provincia.

La Concejalía de Salud Pública ha incrementado en un 26 por ciento el presupuesto destinado al servicio de control de plagas, pasando de 55.200 euros a 80.010 euros. Esta ampliación de la dotación económica permite reforzar los medios técnicos y humanos, y garantizar una mayor capacidad de respuesta durante todo el año.