Castelló de la Plana vive su noche más cálida desde que hay datos con 27,1 grados de mínima

Archivo - Un hombre camina sin camiseta en el antiguo cauce del río Turia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

El litoral vive otra madrugada tórrida con temperaturas sin bajar de 25 grados

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castelló de la Plana ha registrado la noche más cálida desde que hay registros en la ciudad, con un temperatura mínima de 27,1 grados. Los termómetros siguen en ascenso en la capital de la Plana y pasan de 31 grados durante la mañana de este lunes.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los litorales de Valencia y Castellón han sufrido una nueva noche tórrida con mínimas que no han bajado de 25 grados.

Estas son las mínimas más elevada de la pasada madrugada en la Comunitat Valenciana: Castelló de la Plana, 27,1ºC; València, 26,5ºC; Miramar, 26,2ºC; València (UPV), 25,6ºC; Torreblanca, 25,4ºC; Pego, 25,2ºC; aeropuerto de Valencia, 25,2ºC; Zarra, 25,1ºC.

Por debajo de 25 grados en Novelda (24,8ºC), Llíria (24,2ºC), Sagunt (23,7ºC), Morella (23,6ºC), Castellfort (23,5ºC), Xàtiva (22,5ºC), Alicante (22,2ºC).