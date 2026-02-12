Castellón suspende actividades al aire libre y cierra parques ante el temporal de viento

Archivo - Palmeras movidas por el viento - UV - Archivo

CASTELLÓ, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castellón ha informado de que, ante la declaración de alerta naranja por viento emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, se va a proceder a la activación en fase de preemergencia del Plan Territorial Municipal de Emergencias de Castellón (PLATEMCAS).

En el día de hoy, 12 de febrero, ha sido consultado el Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) ante la previsión el sábado 14 de febrero de la activación de alerta nivel naranja por viento, con un nivel que indica riesgo importante por fenómeno meteorológico adverso, donde se esperan rachas que pueden superar los 100 km/h.

A la vista de toda la información disponible, y en aplicación del principio de prudencia y ante los riesgos asociados a viento intenso, desde el Ayuntamiento de Castellón ha decidido suspender todas las actividades al aire libre dependientes u organizadas por el Ayuntamiento de Castellón, así como el cierre de los parques de El Pinar en el Grau y Parque del Meridiano durante toda la jornada del sábado 14 febrero.

También se han suspendido todos los actos con motivo del Carnestoltes del próximo sábado 14 de febrero en el Grao de Castellón. (La Gran Desfilada de Carnestoltes se trasladará a la mañana del domingo 15 de febrero a las 11.30 horas y estará también abierta a la participación de niños y niñas). Y el concierto solidario a favor de Afanias con motivo del 54 aniversario del Bar del Mercat previsto en la Plaza Mayor el 14 de febrero por la mañana también ha sido suspendido. Se reubicará este concierto en otra fecha, ha indicado el consistorio en un comunicado.

Dicho esto, se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios; no transitar por zonas arboladas o próximas a elementos que puedan desprenderse; asegurar objetos en balcones, terrazas y azoteas; extremar la precaución en la conducción; no hacer ningún tipo de fuego en exteriores e informarse unicamente a través de canales oficiales .