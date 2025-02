Catalá afea a la oposición "borrarse" de la comisión de la dana: "Es políticamente inmaduro"

Defiende que ella ha dado "explicaciones en todo momento", mientras Compromís y PSPV cree que está "acobardada" y pone "excusas"

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido que, tras la trágica dana del 29 de octubre, ha dado "explicaciones en todo momento", al tiempo que ha afeado a la oposición --Compromís y PSPV-- haberse "borrado" de la comisión municipal de estudio e investigación de la dana, lo que constituye, a su parecer, un comportamiento "políticamente inmaduro".

La primera edil se ha manifestado en estos términos, en una visita a Castellar-Oliveral, a preguntas de los medios sobre el aplazamiento al jueves del cierre de la comisión y la presentación de las conclusiones.

Al respecto, Catalá ha expuesto que "se ha postergado 48 horas para dar 24 horas a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para aportar documentación, ya que no nos ha aportado ninguna documentación de la que hemos solicitado, alegando dos motivos".

El primero de ellos es que parte de esa documentación la tenía el Cecopi, algo que de lo que Catalá discrepa, puesto que entre los datos solicitados hay proyectos de inversión en la zona de los barrancos, y "evidentemente eso no lo tiene el Cecopi".

La segunda razón alegada por la CHJ es que no se le había dado plazo. "Bueno, pues les hemos dado un plazo de 24 horas para que aporten la información y así poder incluir esa información tan valiosa y tan importante en esta situación en las conclusiones de la comisión de estudio".

Cuando se le ha planteado a Catalá qué opina de las críticas de la oposición, que la acusan de cerrar esta comisión sin haber comparecido, la primera edil ha defendido que "ellos han participado en los Cecopal del Ayuntamiento y han estado permanentemente informados de todo directamente" tanto por ella mismas como por el concejal Juan Carlos Caballero.

Asimismo, ha considerado que en el pleno de noviembre ya dio "buena cuenta de la actuación del Ayuntamiento de València y, evidentemente, la comisión de estudio se acordó no llamar a políticos y sí llamar a técnicos".

"Ellos estaban muy interesados en que yo compareciera, pero no plantearon en ningún momento la comparecencia, por ejemplo, de Miguel Polo --presidente de la CHJ-- o de la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé). Esto en el caso del PSOE. Y, por tanto, es algo que no entiendo. O sí políticos o no políticos. No unos sí y otros no. Y yo creo que yo, precisamente, he dado todas las explicaciones en todo momento. Os he atendido durante toda la dana con absoluta normalidad. Voy a todas las visitas, lo hago de la mano de las asociaciones de vecinos y, como digo, hemos dado oportunas explicaciones en todo momento".

En cualquier caso, ha proseguido, "yo creo que ellos son los que se han borrado de esa comisión en una actitud políticamente es poco madura". "Decidieron levantarse, decidieron marcharse y decidieron no escuchar a comparecientes que ellos habían propuesto, gente que ha aportado relatos muy interesantes y que yo agradezco que hayan acudido a la comisión a propuesta de ellos, porque han aportado cosas de mucho valor que se van a ver en la comisión de estudio".

La alcaldesa ha abundado en que esto es, "no una falta de respeto ya a la comisión, sino también una falta de respeto a las personas que han venido de buena fe invitadas por ellos". "El hecho de que ellos no estén y las personas invitadas por ellos sí, me parece una falta de respeto a gente de gran relevancia académica que ha venido incluso de fuera de València a comparecer, que se ha conectado porque estaban fuera de nuestro país para poder aportar su visión técnica sobre lo que aquí ha sucedido y que creo que es muy importante", ha insistido.

"NO HA HABIDO POLITIQUEO"

Y ha zanjado: "En la comisión de estudio no ha habido politiqueo, ha habido información técnica. Lo siento si ellos esperaban otra cosa".

Sin embargo, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha denunciado "la maniobra oscura y vergonzosa de la alcaldesa, que, con nocturnidad y alevosía, ha desconvocado la comisión de investigación sobre la gestión de la dana justo cuando tocaba abordar las conclusiones". "Esta decisión demuestra que Catalá está acobardada y que quiere tapar sus propias vergüenzas", ha apostillado.

"Ella misma se ha negado a comparecer en la comisión e ha impedido que lo hicieran otros cargos de su partido, como el propio presidente Mazón u otros concejales con responsabilidades aquel día", ha afeado Robles, que califica de "inadmisible" que la alcaldesa "desmonte el proceso justo en el momento clave, alegando que faltan informes".

"Si realmente faltaban documentos, ¿por qué no lo dijo antes? Está claro que en el PP saben perfectamente que su gestión ha sido nefasta y que su falta de previsión fue total ante un episodio meteorológico anunciado con días de antelación", plantea Robles, que exige a Catalá que "deje de jugar con la transparencia y la información a la ciudadanía". "València merece un gobierno que dé explicaciones, no que se tape las vergüenzas huyendo hacia adelante", asevera.

En la misma línea, la ha acusado de "tirar balones fuera para pasarle la responsabilidad a otras administraciones y mirando hacia otro lado". "No olvidemos que la alcaldesa era la responsable de actuar en Valencia desde el primer momento y es evidente que las medidas fueron insuficientes, tanto antes como después de la riada. En esta ciudad ha habido 17 muertos, decenas de heridos y enormes pérdidas que merecen todas las explicaciones. Basta ya de excusas", ha concluido.

Desde el PSPV, su portavoz municipal, Borja Sanjuan, ha instado a Catalá a "rectificar y convocar una comisión de investigación real y que dé explicaciones de su gestión durante la dana en lugar de esconderse".

COMISIÓN "AUTÉNTICA"

Sanjuan ha reclamado a Catalá "que deje de esconderse, que dé la cara y que constituyamos en el Ayuntamiento de València una auténtica comisión de investigación que empiece porque ella misma, como alcaldesa de la ciudad, y los concejales responsables de la gestión de la dana expliquen cuál fue la gestión del Ayuntamiento, qué se hizo y qué no se hizo y, por supuesto, donde los vecinos y vecinas no solamente tengan voz, sino que sean protagonistas".

Para el representante socialista, "no es de recibo que los vecinos y vecinas afectados, los que peor lo han pasado después de que sus barrios quedasen anegados por la barrancada sin que el gobierno de Catalá les avisara del peligro como era su obligación, se encuentren esta tarde sin nadie que les reciba y les atienda". "No es lógico ni aceptable en términos democráticos que vengan los vecinos y vecinas a buscar respuestas de su alcaldesa y su alcaldesa se haya ido a su casa antes de recibirlos", ha continuado.

"Con su negativa para explicar su gestión de la dana, Catalá vuelve a demostrar que tiene miedo de dar la cara, que no se atreve a explicar lo que hizo el ayuntamiento durante la barrancada porque sabe que no estuvo a la altura. Ella cree que puede esconderse detrás de Mazón, pero está actuando con la misma falta de dignidad política. Quien no tiene nada que ocultar, no se niega a comparecer, no veta a los vecinos y vecinas de la comisión de investigación y no huye porque hayan convocado una protesta en la puerta del Ayuntamiento. Sale a dar la cara y a escucharles porque es su obligación", ha finalizado.