Catalá afirma que en el Ayuntamiento están "muy tranquilos" con su gestión ante la investigación de Fiscalía

La alcaldesa de València, María José Catalá, durante la celebración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, a 22 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que en el Ayuntamiento están "en una disposición absolutamente de colaboración con la Fiscalía" ante la investigación de presunta recolocación a dedo de personal público, ya que están "desde luego muy tranquilos por la gestión realizada".

Así se ha pronunciado, a preguntas de los medios tras participar en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), el primero desde que la Fiscalía Anticorrupción abriese diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet, la presidenta del Puerto, Mar Chao, y cuatro trabajadores públicos por presunta prevaricación y tráfico de influencias, en relación con una supuesta "recolocación" de personal público "a dedo".

Catalá, cuestionada por si cree que Mar Chao debe dimitir, ha destacado que la presidenta del puerto "se encontró con una circunstancia muy compleja" en lo relativo a la "gestión ciudad-puerto".

"Yo llegué en junio de 2023 (a la Alcaldía) y el plazo para liquidación del consorcio era diciembre del año 2023 y no había absolutamente nada hecho y, por tanto, una negligencia absoluta del anterior equipo de gobierno, tanto de la Autoridad Portuaria como del Ayuntamiento de Valencia", ha expuesto. En ese contexto, ha asegurado que hicieron "todo el esfuerzo posible por hacer esa liquidación del Consorcio", que fue "compleja".

Además, la alcaldesa ha destacado que junto a Mar Chao se han desarrollado "proyectos interesantes" y se "han sacado todas las bases, como el , hemos sacado las bases, hemos sacado todas las bases, el Alinghi, el Victory Challenge, la base de Iberdrola, Marina de Empresas" y ha destacado el proyecto de urbanismo para el entorno del Edificio del Reloj. "Yo creo que se está haciendo un trabajo importante para la ciudad y para la Autoridad Portuaria".

"Y en lo relativo a este tema de liquidación del Consorcio, yo creo que ya les hemos dado las explicaciones oportunas. Yo les puedo hablar de lo que compete al Ayuntamiento de València, y evidentemente estamos en una disposición absolutamente de colaboración con la Fiscalía porque estamos desde luego muy tranquilos por la gestión realizada por la Ayuntamiento de Valencia", ha declarado, y ha añadido que ella no es "quien para hablar por la presidenta de la Autoridad Portuaria".