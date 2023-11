Catalá anuncia que la Fuensanta mantendrá su centro de salud: "Vamos a cumplir con nuestra palabra"

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El barrio de la Fuensanta de València mantendrá su centro de salud, según ha asegurado la alcaldesa, María José Catalá, durante una visita a esta zona de la ciudad junto al subdirector general de actividad asistencial integrada de la Generalitat, Enrique Soler.

Ambos se han reunido con la Asociación de Vecinos del barrio, a quienes han trasladado que el barrio mantendrá su Centro de Atención Primaria. "Nos comprometimos con los vecinos a que Fuensanta para que no perdieran su consultorio y vamos a cumplir con nuestra palabra", ha aseverado la primera edil.

En este sentido, Catalá ha recalcado que el Ayuntamiento y la Generalitat están trabajando para revertir la decisión del anterior gobierno". "Y ya hemos dado los primeros pasos", ha dicho la alcaldesa, que ha concretado que el presupuesto de la Generalitat para la adecuación de la infraestructura será de 200.000 euros.

Tal y como ha explicado Catalá, "se va a reflexionar sobre las condiciones en las que está el centro actualmente, ya que no son las más adecuadas y valoraremos las posibilidades que tenemos en este centro o en otro, que podamos trasladar a algún bajo de la zona, para tener mejores prestaciones, pero siempre dentro del mismo barrio".

"Quiero agradecer a la Generalitat su empatía y sensibilidad con los vecinos de Fuensanta que, tal y como dije en campaña electoral, no pueden perder esta dotación pública tan importante". La Asociación de Vecinos del barrio lleva mucho tiempo reivindicando esta prioridad y hoy estamos aquí para decirles que cumplimos con nuestro compromiso", ha añadido.

Asimismo, durante la reunión, Catalá ha explicado las últimas actuaciones del gobierno municipal en Fuensanta como la mejora del alumbrado o la puesta en marcha de un "importante" plan de poda.

"Nos habían trasladado numerosas quejas por las deficiencias en el alumbrado y hemos destinado más de 150.0000 euros para renovar parte del alumbrado público". La inversión ha supuesto la sustitución de 50 báculos (farolas antiguas) por otras nuevas, en diferentes calles del barrio (C/ Rey Saud, C/ Habana; C/ Rey Alfonso el Benigno, C/ Historiador Pedro Sucias, C/ Esteban Pernet y C/ Escultor Salzillo).

Catalá también ha puesto en valor el plan de poda, "que era una reivindicación vecinal ya que algunas ramas entraban en las casas y nos hemos puesto manos a la obra para solucionarlo.

"Quiero decir que este es un barrio importante para la ciudad de Valencia y vamos a demostrarlo a los vecinos. Es importante que el Ayuntamiento esté en todos los barrios de la ciudad y los conozca de primera mano y este es nuestro compromiso", ha finalizado.