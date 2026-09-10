Catalá anuncia el inicio de acciones judiciales contra los "posibles responsables" del incendio de El Saler

Zonas calcinadas tras el incendio declarado recientemente en El Saler, a 8 de septiembre de 2026, en El Saler, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha avanzado que el Ayuntamiento de la ciudad iniciará este viernes, tras celebrarse la Junta de Gobierno Local, acciones judiciales contra los "posibles responsables" del incendio de El Saler.

Catalá, en declaraciones a los medios en el Mercado Rojas Clemente, ha recordado que ayer fue dado por extinguido el fuego de El Saler, 13 días después de su inicio. Hasta que no se declara un incendio por extinguido, ha explicado, no se puede realizar un informe de evaluación sobre la superficie afectada.

"Es decir, hasta que no se extingue el incendio no podemos hacer un informe sobre la severidad del incendio, sobre la masa boscosa, y no podemos plantear soluciones. Entonces, yo creo que tenemos que ir por orden. Vayamos por orden. Ayer se dio por extinguido el incendio", ha insistido, al ser preguntada por la propuesta de Vox de introducir el pastoreo de cabras en la Devesa.

La primera edil ha anunciado que el consistorio valenciano abordará este viernes en Junta de Gobierno Local "un acuerdo" para iniciar acciones judiciales contra los posibles responsables de este incendio: "Nosotros vamos a impulsar acciones judiciales por los posibles responsables del incendio de La Devesa y no vamos a dejar de insistir en que tenemos un problema" porque "esto no ha sido ni fortuito ni accidental", ha indicado en relación a las causas.

Así las cosas, Catalá también ha incidido en que la justicia "tiene que ser contundente" y ha vuelto a abogar por "endurecer" las penas sobre los pirómanos y "tomar medidas cautelares", "que yo las pedí en su día y se me rechazaron todas, tanto la pulsera como la orden de alejamiento", ha dicho en alusión a otros incendios declarados en la zona y que fueron provocados.

"Entonces, yo creo que tenemos que tomar nota de lo que nos pasa", ha comentado, a la vez que ha subrayado otra vez que "la justicia ha de ser mucho más contundente con los pirómanos, y si hay que endurecer las penas a nivel nacional, tendrá que hacerse".

"Nosotros mañana, en la Junta de Gobierno, adoptaremos el acuerdo de iniciar acciones judiciales a presuntos responsables del incendio de El Saler", ha insistido. A partir de hoy, el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), dependiente de la administración autonómica, inicia el informe de severidad, según ha apuntado Catalá, que ha explicado que este documento evaluará "cómo de severo ha sido el incendio sobre la masa boscosa y, en base a la severidad del incendio, posibles soluciones de reforestación". "Y entonces vendrá el momento de las soluciones. Pero vamos por orden", ha apostillado.

RESIDUOS RETIRADOS

Por otra parte, los servicios de limpieza del Ayuntamiento de València han retirado en El Saler 1.500 kilos de residuos. Estos trabajos, que comenzaron una vez controlado el incendio, se han llevado a cabo según las indicaciones de Bomberos y Policía Local.

También se han limpiado los caminos, llenos de pinocha caída de los árboles a consecuencia del viento levantado por el vuelo de los hidroaviones destinados a las labores de la extinción.

En estas tareas han participado dos equipos para el reparto de bolsas de los residuos generados así como para su recogida, medios de limpieza manual, barredora, cisterna y un equipo de retirada de enseres, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Muchos de estos trabajos de limpieza se han realizado en horario nocturno siguiendo las indicaciones de los agentes de Policía Local y de bomberos.

SERVICIO HABITUAL DE RECOGIDA

Paralelamente, a la retirada de los residuos del incendio de la Devesa de El Saler, durante estos días los equipos de limpieza han continuado con las labores diarias de limpieza de las calles del pueblo de El Saler, con la recomendación horaria de Bomberos y Policía Local.

Asimismo, se han reorganizado para poder seguir dando servicio a las pedanías afectadas por los cortes de carretera. El acceso al pueblo de El Saler se ha realizado de la forma habitual y a El Perellonet, al Palmar y a las urbanizaciones se realizó desde el acceso sur de la carretera CV-500.