Catalá anuncia la reforma de la calle Colón: aceras sin aparcabicis, más bancos y papeleras y alcorques ampliados

Archivo - Imagen de archivo de la calle Colón de València. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este jueves la renovación completa de la calle Colón de esta ciudad para "eliminar los elementos urbanos que quitan espacio al peatón", así como para "mejorar" su seguridad y para "unificar la estética". La reforma, que se iniciará tras las Fallas de 2026 y se llevará a cabo por tramos durante cinco meses, supondrá una inversión municipal de 2,5 millones de euros y contempla aceras sin aparcabicis, más bancos y papeleras y alcorques ampliados.

Catalá ha señalado que se plantea "un proyecto de renovación completo" para "una de las vías más importantes de la ciudad", una "arteria que en cuanto a pavimento y mobiliario no ha tenido intervenciones en los últimos treinta años". Así, ha considerado que acometer su reforma es "un compromiso que tenemos que abordar con urgencia".

La responsable municipal ha avanzado también que la calle Jorge Juan, próxima a Colón, se cerrará al tráfico durante las próximas Navidades, entre el 20 de diciembre y el 6 de enero y en el tramo comprendido entre Sorní y Cirilo Amorós, para facilitar el tránsito de peatones. Además, ha apuntado la posible peatonalización de Jorge Juan en el futuro.

La primera edil ha explicado, en la comparecencia ante los medios de comunicación en la que ha dado a conocer estas intervenciones, que para "ganar espacio al tránsito peatonal" en la calle Colón se quitarán de las aceras los aparcabicis, las estaciones de Valenbisi y todos los elementos que sean innecesarios" y se bajarán a la calzada, al "lugar que actualmente ocupa el estacionamiento de motocicletas". Los aparcamientos para estos vehículos "se recuperarán en las calles cercanas".

La remodelación se desarrollará sobre una superficie de 21.900 metros cuadrados que abarcan Colón, la plaza de los Pinazo y la calle Cerdán de Tallada, adyacente al Palacio de Justicia. Se contempla "ampliar la superficie de los pasos de peatones en las intersecciones de Colón con las calles de su entorno", "incorporar nueva señalética horizontal y vertical con nuevos semáforos para bicicletas y pasos de peatones", así como "direccionar los viales de tránsito de vehículo y EMT para ordenar los carriles de circulación y los puntos de giro".

Además, se prevé que el firme de la calzada sea de aglomerado asfáltico fonoabsorbente para reducir el ruido y las emisiones de CO2; cambiar el pavimento de las aceras, que será de granito para unificarlo con entornos próximos atendiendo al "catálogo de criterios urbanos" de la ciudad; instalar 60 bancos y sillas, para aumentar un 40 por ciento los existentes ahora; colocar 90 papeleras, y ampliar los alcorques de los árboles.