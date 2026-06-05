Catalá apela a la "buena voluntad de todos" para celebrar el Corpus con normalidad: "Estamos poniendo de nuestra parte"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (c), recibe el pomell de flors con motivo de la festividad del Corpus Christi, en el Ayuntamiento de Valencia, a 5 de junio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha confiado en la "buena disposición y la buena voluntad de todos" para poder celebrar "con normalidad" la festividad del Corpus este fin de semana en la plaza de la Virgen, donde se ubica la acampada docente, y ha valorado que todas las partes están "poniendo de nuestra parte".

"Creo que no es casual que las cosas estén yendo bien, no es casual que todas las partes estén día a día conviviendo, no es casual tampoco que la Generalitat haya dado un paso para poder hacer una reunión en el día de hoy. Es decir, aquí todos estamos poniendo de nuestra parte para que se llegue a un acuerdo de consensos y para que el Corpus se realice con absoluta normalidad", ha expresado, en declaraciones a los medios este viernes tras recibir el pomell del Corpus en el Ayuntamiento de la capital valenciana.

Preguntada por el comunicado de la acampada educativa en el que esta acusa al Ayuntamiento de València de llevar a cabo una "utilización espuria e interesada" del Corpus con el objetivo de "deslegitimar iniciativas a favor de la educación pública", María José Catalá ha replicado que ella no ha hecho "ningún uso espurio ni interesado".

"Yo respeto absolutamente la reivindicación, respeto el derecho de las personas que ahí están acampadas a reivindicar sus derechos. Solicitaban una reunión con la Conselleria y la reunión de la Conselleria se va a producir hoy", ha expuesto.

A partir de ahí, ha defendido, el Ayuntamiento "lo único que ha hecho ha sido intentar mediar todo lo posible para que las cosas pasen e intentar organizar una fiesta que ellos mismos han dicho que respetan". "Por tanto, yo no tengo por qué cuestionar que lo hagan", ha agregado la alcaldesa de València.

"NO ME HE DEJADO NI UNA SOLA DE MIS COMPETENCIAS POR DESARROLLAR"

Además, después de que la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, haya confiado en que el Ayuntamiento esté hablando con todas ambas implicadas --acampada y Corpus--, la responsable municipal ha sostenido que ella ha hecho "todo lo que tenía que hacer para que las cosas pasen".

"No es nada casual que hoy haya una reunión en la Conselleria de Educación, que es lo que los manifestantes pedían. No es casual que las cosas estén pasando con absoluta normalidad y yo, desde luego, no me he dejado ni una sola de mis competencias por desarrollar", ha recalcado María José Catalá.

Y ha zanjado: "Cada uno tendrá que ver si todos los que están involucrados en esta situación han desarrollado sus competencias con la misma diligencia con la que ha obrado el Ayuntamiento".