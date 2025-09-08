Catalá: "Arranca el curso escolar donde más ayudas por niño recibirán las familias en toda la historia"

Destaca la "absoluta normalidad" del inicio de las clases en los colegios afectados por la dana

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha destacado que este lunes arranca un curso escolar "histórico" ya que será "el que más ayudas por niño van a recibir las familias de València en toda la historia de la ciudad".

Así, lo ha resaltado tras visitar la Escuela Infantil Municipal Solc del barrio de Tres Forques, con motivo del inicio del curso escolar, en el que, ha recalcado, "las ayudas del material escolar se han incrementado un 20%, por primera vez en la historia se ha ampliado la gratuidad de 0-3 años al mes de julio, y en el que se han financiado las escuelas de verano y la escola matinera".

Asimismo, ha destacado "la absoluta normalidad" con la que han comenzado las clases los colegios que se vieron afectados por la trágica dana. "Todos los colegios de la ciudad están operativos, con total normalidad y muchísima ilusión por retomar de nuevo el curso en sus coles después de un año complicado", ha afirmado.

En concreto, ha apuntado que las ayudas del material escolar se han incrementado un 20% con lo que pueden llegar a un máximo de 120 euros por alumno. Además, la implantación de la gratuidad de 0-3 años por parte de la Generalitat ha permitido a València "por primera vez en la historia, ampliar esa gratuidad de 0-3 años al mes de julio, que es muy importante para los padres", así como "financiar también las escuelas de verano y la escola matinera".

Así, la partida presupuestaria destinada a asegurar la gratuidad de la escolarización de 0-3 años extendida al mes de julio se ha incrementado un 108%, mientras que las matineras, que es la primera vez que se financian, cuentan con un montante de más de 300.000 euros. Por su parte, las becas de comedor aumentan un 111%, además de un 20% de las ayudas al material escolar. "Todo ello -ha continuado- en paralelo a la ayuda de 300 euros por niño recién nacido en València, que ya está totalmente activado".

MEJORAR LA CONCILIACIÓN

Catalá ha resaltado que estas medidas buscan "mejorar la conciliación: la conciliación se mejora o se facilita dando más ayuda, dando mejores ayudas e intentando llegar a los gastos que tiene una familia cuando nace un niño". "La conciliación va de ayudar a las familias, de intentar ayudar a las madres a que puedan incorporarse al mercado laboral con absoluta normalidad y, por eso, la gratuidad de 0-3 años ayuda mucho, va también de que el mes de julio no sea un caos absoluto en un entorno familiar y, por eso, extendemos gratuidad 0-3 años al mes de julio y va también de que puedan dejar al niño un poquito antes para llegar al trabajo y, por eso, la escuela matinera", ha recalcado.

Durante su visita a la escoleta Solc, la alcaldesa ha recordado que las actuaciones de mantenimiento y mejoras llevadas a cabo este verano en los colegios de la ciudad y en las escuelas municipales, junto a las que está previsto realizar hasta final de año, supondrán una inversión superior a los 300.000 euros. Se ha actuado en los centros de Educación Infantil y Primaria, CEIP, Pare Catalá (Benimaclet) y Padre Manjón (La Torre) así como en la escoleta Solc, a las que se suman las próximas intervenciones en la escuela infantil municipal de Pinedo, el colegio municipal de Benimaclet, y los CEIP Sector Aéreo y Castellar-l'Oliveral, que se llevarán a cabo durante el curso que ahora comienza. Tal como ha asegurado la alcaldesa Catalá, "este año la 'vuelta al cole' viene cargada de buenas noticias: tenemos mejores infraestructuras y nuevos proyectos educativos".

En concreto, las obras en la escuela Infantil Municipal Solc comenzaron el pasado mes de junio, coincidiendo con la finalización del curso escolar, y concluirán definitivamente a lo largo de esta semana antes del 15 de septiembre, de acuerdo con el calendario acordado con la Dirección y la AMPA del centro. Las obras, que ha ejecutado la firma AC2 Obras y Servicios, con un presupuesto de 71.777 euros, suponen una respuesta a las peticiones del equipo docente y las familias usuarias para dotar al centro de mayor funcionalidad.

Para ello, se ha ampliado la zona de comedor y el aseo de una de las aulas, y se ha instalado un nuevo cuarto de baño accesible adicional para el personal (solo había uno). Asimismo, se ha construido una zona de almacén general, un espacio de acceso a zona de lavado, y una zona de acceso a cocina, con almacenamiento, ambos con almacenamiento; y se han sustituido las puertas interiores de paso y el zócalo de azulejo de zona central del edificio. Finalmente, se van a pintar todas las fachadas del edificio y la parte interior del muro y valla perimetral.

PLACAS FOTOVOLTAICAS EN SEIS ESCOLETES

Durante este curso está también previsto acometer la reparación de una zona de paso exterior afectada por las raíces de un platanero situado en una de las esquinas de la parcela, así como la sustitución del vallado de uno de los laterales del parcela escolar. La alcaldesa María José Catalá ha explicado, además, que también está planificada para este curso la instalación de placas fotovoltaicas en la escuela infantil Solc (inversión prevista: 98.727 euros), una iniciativa en la que toman parte otras cinco escuelas infantiles municipales, con un presupuesto total de 625.000 euro.

Las cinco escoletes serán Pardalets, Sant Pau, Gent Menuda, Quatre Carreres y Diputada Clara Campoamor. "Todas las escuelas infantiles municipales tendrán instalación de placas fotovoltaicas, lo que va a redundar en una mejora de la eficiencia energética y además vamos a seguir invirtiendo para mejorar sus instalaciones", ha explicado la alcaldesa.

Por otro lado, ha recordado el dispositivo extraordinario de la Policía Local, conformado por 134 agentes, y coordinado con las unidades de distrito, que da cobertura directa en el entorno de los centros escolares, así como la activación de 52 agentes en un plan de refuerzo policial para mitigar el tráfico por las obras de Pérez Galdós y Giorgeta con la vuelta a los colegios hoy lunes.