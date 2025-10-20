Catalá avanza que va a trabajar con Sanidad para "mejorar" el ambulatorio de La Torre

La alcaldesa de Valènicia, María José Catalá, en una reunión con vecinos de La Torre, pedanía afectada por la dana del pasado 29 de octubre. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha avanzado que el Ayuntamiento va a trabajar con la Conselleria de Sanidad para "mejorar" el ambulatorio de La Torre, pedanía que fue afectada por la dana del pasado 29 de octubre que se saldó con la vida de 229 personas.

Así se ha manifestado la primera edil tras reunirse con vecinos de la zona, quienes han trasladado sus preocupaciones, acentuadas también por los estragos de la riada de octubre de 2024. "Nos han planteado cuestiones de alumbrado, de asfaltado, de accesibilidad y de mejora del espacio público", ha concretado la alcaldesa.

En esta línea, Catalá ha subrayado que "ya" se están poniendo en marcha "algunas iniciativas". "El alcantarillado de La Torre, desde luego, va a cambiar absolutamente. Estamos trabajando ya en proyectos de alumbrado", ha remarcado, y ha puntualizado que está "muy satisfecha" de contar con vecinos que "no han bajado los brazos" y han planteado las "necesidades" que surgen.

También, la alcaldesa ha indicado que está "contenta" por haber "mejorado" el servicio de la Empresa Municipal de Transportes de Valencia (EMT Valencia) en la línea 27, que circula por las pedanías afectadas por la dana: La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo.

"Vamos a mejorar toda la parte de asfaltado, de alumbrado, de señalética y estamos ya trabajando junto con la Conselleria de Sanidad en la reivindicación del ambulatorio, que nació en su día (...) y ahora tiene un cupo importante y vamos a trabajar con la Conselleria en mejorar esas instalaciones, acorde a las necesidades", ha destacado.

Así, ha manifestado que el consistorio ha abierto un centro de servicios sociales, mientras ha resaltado que "no" había en la zona de La Torre. "Ahora existe un centro de servicios sociales en La Torre, donde estamos trabajando de la mano de entidades sociales como Cruz Roja y, evidentemente, vamos trabajando en las necesidades que van surgiendo en toda la zona", ha explicado.

"REUNIÓN ESPECTACULAR"

Por su parte, Inma Fuster, vecina de La Torre del bloque de Camañez, ha destacado que la reunión ha sido "espectacular", y ha reiterado que los vecinos han abandonado el encuentro "muy satisfechos y muy contentos".

"Espero que todo lo que hemos acordado, que se ha hablado y todo lo demás, dé su fruto. Yo pienso que sí, porque María José Catalá nos ha escuchado. Veníamos con un poquito de miedo, pensando que lo que pedimos, pero el resultado ha sido extraordinario. Estamos muy contentos, nos vamos muy bien después de todo lo que hemos pasado y espero que en nuestra zona se haga visibilidad y que se invierta, que lo hará María José Catalá muy bien", ha explicado.

Preguntada por sus principales peticiones, Fuster ha demandado un ambulatorio, "que hace falta, que es lo primero reconstruir en la zona". También ha pedido inversión porque, según ha denunciado, la situación tras la dana es un "desastre". "Antes estábamos mal, pero con la dana ha sido un desastre. La alcaldesa de València nos ha dado las soluciones que se van a exponer", ha destacado.

Fuster ha apuntado que también se ha reunido con distintos concejales el pasado viernes para "verificar todo lo que se tiene que hacer, tanto aceras como conseguir un parquecito para los vecinos y reconstruir, que es muy importante".