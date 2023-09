Catalá confía en que la solución del bus escolar sea "una cuestión de horas"

Dice que autobuses de EMT podría usarse para que padres acompañen a sus hijos y PSPV y Compromís critican "el caos" del inicio de curso



VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha expresado su esperanza de que la incidencia en el transporte escolar que ha dejado sin bus a alumnado de diez centros a causa del problema de una empresa se solucione cuanto antes. "Sabemos que el conseller (de Educación) está haciendo todo lo posible para que el problema se resuelva pronto y pensamos que es una cuestión de horas".

La primera edil, a preguntas de los medios, ha remarcado que "estamos hablando de una empresa de transporte que no está cumpliendo con sus obligaciones, con la conselleria, y que efectivamente ha afectado a algún centro educativo de la ciudad de València".

Para ayudar a paliar la situación, desde el consistorio son "receptivos a cualquier idea", aunque Catalá ha hecho notar que el transporte escolar "tiene unas medidas de seguridad muy específicas".

Sobre la posibilidad de habilitar autobuses de la EMT para el traslado, ha comentado "podríamos reforzar un transporte de viajeros con el objetivo de que los padres pudieran tener un medio para acompañar a sus hijos, pero no podría convertirse en un transporte escolar sin adultos porque los medios de la EMT son dirigidos a viajeros, pero no a transporte escolar".

"Esta es una cuestión que estamos valorando para intentar abordar esta contingencia, pero insisto en que lo que podríamos es reforzar la EMT para que los padres pudieran acompañar a sus hijos en estos autobuses", ha señalado.

Acerca de este tema, la concejala socialista Maite Ibáñez ha exigido a María José Catalá que dé una solución al transporte del colegio Luis Santangel de El Saler que ha dificultado el inicio del curso a centenares de sus alumnos.

"Los valencianos no nos merecemos un Consell incompetente y una alcaldesa incapaz de resolver ni uno solo de los problemas que generan sus propios compañeros de partido. Si la Conselleria de Educación no es capaz de garantizar el transporte de los escolares de la ciudad, el Ayuntamiento debe aportar una solución bien con

sus propios medios o a través de una empresa. No podemos permitir que los niños y niñas sigan sin poder ir en condiciones al colegio ni un día más", afirma la representante socialista en un comunicado.

"El primer curso escolar que arranca con el nuevo Consell de PP y Vox está siendo un caos y un desastre", dice Ibáñez, quien considera que "la señora Catalá lleva ya tres meses en el gobierno de València y debería tener capacidad para articular una respuesta a este problema tan grave que, además, está siendo provocado por un gobierno de su propio partido". "El Ayuntamiento debe dar una

respuesta a sus vecinos y vecinas, no puede quedarse de brazos cruzados sin ofrecer ninguna medida", ha insistido.

"MÁS DE MIL ALUMNOS TIRADOS"

Para la edil, "no se puede consentir un inicio de curso con más de mil alumnos y alumnas tirados sin ningún tipo de transporte escolar". "Por eso, denunciamos esta pésima gestión del transporte escolar de los colegios valencianos, que llevan ya dos días con niños abandonados sin servicio de recogida o con más de dos horas de retraso. Hablamos de alumnos y alumnas con necesidades especiales, donde las familias en estos momentos, como ocurre con Luis Santángel, todavía no pueden asegurar que sus hijos puedan ser recogidos con el transporte escolar", ha finalizado.

También ha criticado la incidencia en el transporte la portavoz adjunta de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, que ha lamentado la falta de autobuses en los colegios CEE Rosa Llàcer de Castellar, El Palmar-El Saler y CEE Sebastián Burgos de València.

"Estamos ante el inicio de curso más caótico del autogobierno valenciano. Ayer vimos que no hay suficiente profesorado en nuestras escuelas, y hoy los niños y niñas no están pudiendo llegar a las escuelas con el transporte público que la conselleria debía poner. Esto sabíamos que podía ocurrir desde el 17 de agosto, cuando salieron informaciones de que la empresa no podría cumplir el contrato que había firmado", ha expuesto.

Por eso, desde la coalición se preguntan si la alcaldesa, "sabiendo esta información, se ha puesto en contacto con la conselleria para arreglar los problemas antes de encontrárselos".

Y ha agregado: "Podemos comparar los inicios de curso que hacía Compromís, en los que todo estaba en orden, frente al caos que ha generado el PP. Además, podemos afirmar que la única norma que está funcionando es XarxaLlibres, que se puso en marcha con Compromís, y que funciona porque ya la dejamos hecha".